McDonald's Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 23.09.2026

Mit einer Performance von -5,50 % musste die McDonald's Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,18 %, geht es heute bei der McDonald's Aktie nach unten. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

McDonald’s ist die weltweit führende Fast-Food-Kette (v. a. Burger, Pommes, Getränke, Frühstück), verdient primär über Franchisegebühren und Immobilien. Starke Marke, hohe Standardisierung, globale Präsenz. Hauptkonkurrenten: Burger King, Wendy’s, KFC, Subway. USP: ikonische Marke, effiziente Prozesse, Skaleneffekte, starke Preis- und Marketingmacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten McDonald's Aktionäre einen Verlust von -12,75 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die McDonald's Aktie damit um -5,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,72 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,50 % verloren.

Der US 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,68 % geändert.

McDonald's Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,52 % 1 Monat -10,72 % 3 Monate -12,75 % 1 Jahr -19,52 %

Informationen zur McDonald's Aktie

Stand: 23.09.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 708 Mio. McDonald's Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,98 Mrd.EUR € wert.

Die US-Aktienmärkte sind am Mittwoch im Zuge wieder steigender Ölpreise eingeknickt. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,2 Prozent auf 51.742 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 7.720 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Domino's Pizza, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,92 %. Starbucks notiert im Minus, mit -0,65 %. Yum Brands notiert im Plus, mit +0,98 %. The Wendy's verliert -0,64 %

McDonald's Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der McDonald's Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur McDonald's Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.