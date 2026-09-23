🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsAT 20 IndexvorwärtsNachrichten zu AT 20

    Aktien Wien Schluss

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATX verliert leicht nach Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX gibt nach Rekordhoch 0,17 Prozent nach
    • Porr fällt wegen möglicher Aktienverwässerung
    • Banken uneinheitlich, Raiffeisen und Erste legen zu
    Aktien Wien Schluss - ATX verliert leicht nach Rekordhoch
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem Stimmungsdreh etwas leichter geschlossen, nachdem er sich im Verlauf noch auf Rekordkurs befunden hatte. Der ATX gab am Ende 0,17 Prozent auf 6.908,28 Punkte nach. Im Frühgeschäft hat der österreichische Leitindex noch erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Einheiten überwunden. Seit dem Jahresstart liegt er damit jedoch beachtliche fast 30 Prozent im Plus.

    Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben im Verlauf ebenfalls in die Verlustzone gewendet und dort auch geschlossen. Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise ihre Verluste aus dem frühen Handel wieder wettgemacht hatten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strabag SE!
    Long
    99,60€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    114,38€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 9,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Aktienmarkt der Alpenrepublik gab es kaum Unternehmensmeldungen. Porr-Titel schlossen mit einem starken Abschlag von 7,8 Prozent. Die Analysten der Erste Group werten die Emission einer hybriden Wandelanleihe des Baukonzerns mit einem Volumen von bis zu 150 Millionen Euro kurzfristig als leicht negativ für die Aktie, da sie bei vollständiger Wandlung eine potenzielle Verwässerung von bis zu rund 8 Prozent zur Folge hätte.

    Merklich abwärts ging es auch für die Branchenkollegen Strabag und Wienerberger mit Verlusten von 1,9 beziehungsweise 2,5 Prozent.

    Die AT&S -Aktie gab 0,7 Prozent ab. Am Vortag waren die Papiere des Leiterplattenherstellers in einem festen Technologiesektor noch um mehr als zehn Prozent hochgesprungen.

    Unter den schwergewichteten Banken legten die Papiere der Raiffeisen Bank International um 1,5 Prozent zu. Erste Group verteuerten sich um 0,8 Prozent. Die Titel der Bawag gaben hingegen 1,5 Prozent nach./ste/spa/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 203,5 auf Tradegate (23. September 2026, 17:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX verliert leicht nach Rekordhoch Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem Stimmungsdreh etwas leichter geschlossen, nachdem er sich im Verlauf noch auf Rekordkurs befunden hatte. Der ATX gab am Ende 0,17 Prozent auf 6.908,28 Punkte nach. Im Frühgeschäft hat der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     