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    Warren Wise: Ist Siemens Energys Turnaround wirklich stark?

    Siemens Energy beeindruckt mit starkem Comeback – doch hinter glänzenden Zahlen verbergen sich weiterhin Baustellen, vor allem bei Siemens Gamesa und der Nachhaltigkeit des Gewinns.

    Warren Wise: Ist Siemens Energys Turnaround wirklich stark?
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Siemens Energy hat den Turnaround operativ geschafft: Der Umsatz stieg um 13 %, die operative Marge erhöhte sich von 1 % auf über 6 %, und der operative Gewinn versechsfachte sich mehr als.
    • Der ausgewiesene Nettogewinn von rund 1,7 Mrd. Euro ist nur eingeschränkt nachhaltig, da knapp 500 Mio. Euro aus einem einmaligen Buchgewinn im Zusammenhang mit einer Abspaltung in Indien stammen.
    • Siemens Gamesa bleibt ein Problemfeld: Die Windkrafttochter erzielte im Geschäftsjahr eine Marge von etwa –16 %, schrieb im dritten Quartal 2026 jedoch erstmals seit 2022 wieder schwarze Zahlen.
    • Die Forschungsausgaben stagnierten 2025 trotz deutlich gestiegenem Umsatz bei rund 1 Mrd. Euro – laut Warren Wise passt dies nur bedingt zu den Zukunftsambitionen bei Wasserstoffturbinen und Netztechnik.
    • Die Bilanz ist inzwischen solide: Siemens Energy verfügte über mehr liquide Mittel als Schulden, einen Rekordauftragsbestand von 138 Mrd. Euro und eine Book-to-Bill-Ratio von 1,5.
    • Warren Wise bewertet die Equity Story mit 4 von 5 Punkten; kritisch beobachtet werden weiterhin die Profitabilität von Siemens Gamesa, die Nachhaltigkeit des Gewinns und die lückenhafte finanzielle Quantifizierung der Top-Risiken.



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