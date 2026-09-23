AKTIEN IM FOKUS 2
Bericht über Milliardenauftrag verstärkt guten Secunet-Lauf
- Secunet-Aktien steigen dank möglichem Großauftrag
- Bund plant neue Verschlüsselung für 1,7 Milliarden
- Secunet profitiert von Sicherheitsdebatte und KI
(Neu: Secunet-Schlusskurs, US-Kurse)
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des IT-Sicherheitsunternehmens Secunet haben sich am Mittwoch nach einem Medienbericht über einen möglichen Großauftrag der Bundesregierung an die SDax -Spitze gesetzt. Sie knüpften mit einem Tagesplus von bis zu 19 Prozent an ihre jüngste Rally an, die sie nun mit 255 Euro auf ein Hoch seit Juni 2023 trieb. Knapp darüber wäre sogar ein Hoch seit August 2022 möglich gewesen. Am Ende war das Tagesplus dann mit 248 Euro 15,6 Prozent groß.
Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Bundesregierung die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik für bis zu 1,7 Milliarden Euro modernisieren will. Der Haushaltsausschuss des Bundestages dürfte am Mittwoch grünes Licht geben für einen Rahmenvertrag mit Secunet. In einem ersten Schritt dürften Bestellungen für gut 100 Millionen Euro folgen.
Laut dem Börsianer würde dies mehr Transparenz in das Geschäft mit dem Bund bringen. Es zeichne sich eine umfangreiche, mehrjährige Auftragspipeline ab.
Die Secunet-Aktien setzten damit am Mittwoch ihre jüngste Rally fort. Nach den Mitte September aufgekommenen Sorgen um die Sicherheit von KI-Technologie haben die Anleger mit der Aktie zuletzt auch in Europa auf einen denkbaren Profiteur gesetzt. Die Secunet-Titel haben ihr September-Plus mittlerweile auf bis zu 42 Prozent ausgebaut.
Prominente Branchenvertreter hatten sich Mitte September skeptisch zum Thema KI und Sicherheit geäußert. Nach dem Schock eigenständiger KI-Hacking-Attacken äußerte sich der Chef des KI-Unternehmens Anthropic, Dario Amodei, besorgt zu den Gefahren durch einen KI-Schwarm, der in sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein könnte, das Internet zu übernehmen. Er rief die Branche dazu auf, die Entwicklung von Modellen intensiver zu kontrollieren.
Die Sicherheitsdebatte hatte den an der Nasdaq-Börse konzentrierten US-Technologiesektor Mitte September zeitweise deutlich belastet, aber vergleichbare Titel aus den Vereinigten Staaten wie Okta , Crowdstrike oder Palo Alto kräftig angetrieben - teilweise auf Rekordniveau. Deren Werte haben sich 2026 mittlerweile mehr als verdoppelt, während Secunet nun wieder ein Jahresplus von fast 34 Prozent erreicht hat.
Die Aktien der drei US-Unternehmen setzten ihren guten Lauf am Mittwoch fort. Zuletzt gewannen sie nochmals bis zu 4,4 Prozent an Wert./tih/mis/jha/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,01 % und einem Kurs von 249 auf Tradegate (23. September 2026, 18:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +1,80 %/+4,21 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Secunet Security Networks - 727650 - DE0007276503
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Eine meiner nun eingetretenen Erwartungen...schrieb ich hier bereits vor längerer Zeit.
Quelle Trader-Zeitung von gestern
MEINE 4 AKTUELLEN NEBENWERTE-FAVORITEN AUS DEM DEUTSCHEN TECH-SEKTOR
Deutsche Nebenwerte werden stärker und generieren gehäuft neue Long-Signale.
• Basler, Elmos GFT und Secunet Security sehe ich als aktuelle Favoriten.
Jörg Meyer schreibt um 16:00 Uhr:
Abseits der großen Technologiekonzerne gibt es in Deutschland mehrere Nebenwerte, die von KI, Automation, Digitalisierung und Cybersecurity profitieren. Zum heutigen Wochenanfang ist ein Aufschwung bei den Nebenwerten zu vernehmen. Nachfolgend präsentiere ich meine aktuell vier Favoriten:
secunet Security (i) - Deutschlands Cybersecurity-Pure-Play
secunet Security ist einer der klarsten deutschen Pure Plays auf hochsichere IT-Infrastruktur und zählt den Bund, Behörden, Bundeswehr und Betreiber kritischer Infrastruktur zu seinen wichtigsten Kunden. Die Story ist. Deutschland und Europa müssen ihre Ausgaben für Cybersicherheit strukturell erhöhen. Der jüngste Angriff auf das Berliner Landesnetz zeigt, wie groß die Defizite noch sind. Angreifer konnten Daten aus zwei Senatsverwaltungen kopieren und später im Darknet veröffentlichen, weil eine komplette SINA-Architektur fehlte. Gleichzeitig nehmen durch KI automatisierte Angriffe sowie hybride Bedrohungen gegen Behörden und kritische Infrastruktur zu. secunet positioniert sich mit souveränen deutschen Sicherheitslösungen genau in diesem Markt und baut sein Angebot beispielsweise mit secunet edge zur Erkennung und Abwehr von Angriffen in dezentralen Infrastrukturen aus. Damit wird der geplante Cyberdome ein potenzielles Projekt mit neuen Aufträgen. Die Nachfrage zieht schon an. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen der Auftragseingang um 78,7 % auf 287,4 Mio. Euro und der Umsatz um 19,2 % auf 204,7 Mio. Euro. Für 2027 erwartet der Konsens 551 Mio. Euro Umsatz und 7,61 Euro an EPS. Daraus resultiert ein KGV von rund 28. Das ist die höchste Bewertung meiner vier Favoriten, allerdings trifft hier strukturelles Wachstum auf politische Notwendigkeit und eine starke Marktposition. Die Aktie signalisiert das auch mit dem Big Picture-Breakout.
Und da nun jeder KI-Modell-Inhaber der westlichen Sphäre von "illegalen KI-Agentic-Bot" Aktionen berichtete.....zuletzt sogar das Knacken einer passwortgeschützten fremden Seite.....