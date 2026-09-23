Geflohener Windkraftbetrüger Hendrik Holt in Dubai gefasst
Für Sie zusammengefasst
- Windkraftbetrüger Hendrik Holt in Dubai festgenommen
- Staatsanwaltschaft Osnabrück bestätigt die Festnahme
- Hannoversche Allgemeine und OM-Online berichteten
Foto: Siarhei - 356130783
OSNABRÜCK/BERLIN (dpa-AFX) - Der geflohene Windkraftbetrüger Hendrik Holt ist in Dubai festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück mit. Zuvor hatten die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" und "OM-Online" über die Festnahme berichtet./lvo/DP/nas
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