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    EU-Hilfe

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    Weitere 505 Millionen Euro für den Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • EU zahlt dem Libanon weitere 505 Millionen Euro
    • Geld stärkt Grenzmanagement und Reformen
    • Hilfe unterstützt syrische Flüchtlinge im Libanon
    EU-Hilfe - Weitere 505 Millionen Euro für den Libanon
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NEW YORK/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Für die Zusammenarbeit in der Migrationspolitik zahlt die Europäische Kommission dem Libanon weitere 505 Millionen Euro. Mit den Mitteln sollen das Sicherheits- und Grenzmanagement verbessert und die Reformen im Land unterstützt werden, teilte die EU-Kommissarin für den Mittelmeerraum Dubravka Suica am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit.

    Nach Angaben der Brüsseler Behörde sind die Gelder unter anderem für eine dauerhafte Lösung für die syrischen Flüchtlinge in dem Land vorgesehen. Dazu gehöre auch die Möglichkeit einer freiwilligen Rückkehr. Außerdem solle der Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Wasser aufrechterhalten sowie Organisationen etwa für die Rechte von Frauen oder Minderheiten gestärkt werden.

    2024 bereits 500 Millionen Euro ausgezahlt

    Die Grundlinie des Hilfspakets ist nicht neu: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die Milliardenhilfe bereits 2024 in Beirut angekündigt, 500 Millionen Euro wurden im selben Jahr freigegeben.

    Um den Zustrom syrischer Flüchtlinge aus dem Libanon in die EU zu stoppen, hatte die EU-Kommission dem Libanon Finanzhilfen in Höhe von rund einer Milliarde Euro versprochen./jeb/DP/men






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