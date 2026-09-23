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    Besonders beachtet!

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    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,91 % - 23.09.2026

    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie notiert am 23.09.2026 mit +4,91 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,91 % - 23.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.09.2026

    Die Anleger von CrowdStrike Holdings Registered (A) dürfen sich über ein Kursplus von +4,91 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 228,78. Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,51 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,91 % hinzu. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +57,62 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +10,57 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,43 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CrowdStrike Holdings Registered (A) einen Anstieg von +129,00 %.

    Während CrowdStrike Holdings Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,31 %. Damit gehört CrowdStrike Holdings Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,57 %
    1 Monat +41,43 %
    3 Monate +57,62 %
    1 Jahr +121,02 %
    Stand: 23.09.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 235,76 Mrd.EUR € wert.

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    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    CrowdStrike Holdings Registered (A)

    +5,29 %
    +10,65 %
    +41,05 %
    +57,98 %
    +121,25 %
    +503,87 %
    +314,37 %
    +1.614,50 %
    ISIN:US22788C1053WKN:A2PK2R
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