Marktgeflüster
Zinsen, Dollar, Öl steigen - Schmerzgrenze für Aktienmärkte erreicht?
Die 10-jährige US-Anleihe steigt auf 5,09% - die Zinskurve verflacht sich immer mehr (schlecht für Banken), KI-Kredite auch für die Hyperscaler werden damit immer teurer.
Die Zinsen steigen immer weiter, Öl steigt wieder, der Dollar immer stärker - ist jetzt die Schmerzgrenze für die Aktienmärkte erreicht? Die 10-jährige US-Anleihe steigt auf 5,09% - die Zinskurve verflacht sich immer mehr (schlecht für Banken), KI-Kredite auch für die Hyperscaler werden damit immer teurer. Gleichzeitig nimmt der Widerstand gegen Datencenter in den USA immer mehr zu - aber sonst ist natürlich alles bullisch! Wird Trump ein Exportverbot für Diesel verhängen und damit die Energiekrise weiter verschärfen - mit dann weiter steigender Inflation, die die Notenbanken wiederum zur weiteren Anhebung der Zinsen zwingt? Heute kommt Xi Jinping zu Trump - aber der dürfte wohl kaum dem US-Präsidenten aus der Patsche helfen in Sachen Iran..
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