Börsen Update USA - 23.09. - US Tech 100 schwach -0,82 %

Der US 30 steht aktuell (19:59:22) bei 51.647,06 PKT und fällt um -0,49 %.

Top-Werte: Salesforce +3,24 %, Boeing +2,34 %, Chevron Corporation +2,09 %, IBM +2,09 %, The Home Depot -1,41 %

Flop-Werte: McDonald's -4,75 %, Merck & Co -1,82 %, Amazon -1,76 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.477,21 PKT und fällt um -0,82 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,84 %, Palo Alto Networks +4,24 %, Palantir +3,77 %, T-Mobile US +2,81 %, Cadence Design Systems +2,79 %

Flop-Werte: Paychex -6,85 %, Airbnb Registered (A) -5,84 %, AppLovin Registered (A) -4,84 %, Booking Holdings -4,45 %, DoorDash Registered (A) -3,21 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.718,01 PKT und fällt um -0,61 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,84 %, Veeva Systems Registered (A) +4,39 %, Palo Alto Networks +4,24 %, Zebra Technologies (A) +3,96 %, Palantir +3,77 %

Flop-Werte: Paychex -6,85 %, Airbnb Registered (A) -5,84 %, Expedia Group -5,45 %, AppLovin Registered (A) -4,84 %, McDonald's -4,75 %