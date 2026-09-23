SMA Solar Technology Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 23.09.2026

Bei SMA Solar Technology geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -4,44 % nach und notiert bei 58,63€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,56 %, geht es heute bei der SMA Solar Technology Aktie nach unten. Was sollten Anleger jetzt beachten?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von SMA Solar Technology nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +7,44 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +12,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SMA Solar Technology auf +79,81 %.

Zum Vergleich: Der TecDAX notiert heute lediglich -0,81 % im Plus-Minus-Bereich. SMA Solar Technology entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,04 % 1 Monat +8,06 % 3 Monate +7,44 % 1 Jahr +196,38 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 23.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,03 Mrd.EUR € wert.

Weltweit rutschen die Leitindizes ins Minus, doch in der zweiten Reihe und bei Tech-Werten zeigen sich teils erstaunliche Ausreißer nach oben – von Rheinmetall bis Secunet.

Top- und Flop-Aktien am 23.09.2026 im TecDAX.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,56 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -1,96 %. SolarEdge verliert -6,50 %

Lohnt sich ein Investment in die SMA Solar Technology Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SMA Solar Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SMA Solar Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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