RBC stuft Meta auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta nach der angekündigten Kooperation mit dem Online-Reiseunternehmen Expedia Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 770 US-Dollar belassen. Dies sei ein weiterer Negativfaktor für digitale Marktplätze im Allgemeinen und sorge für weitere Kontroversen darüber, wie geschlossene digitale Ökosysteme wie Amazon oder Google diese Chance nutzen wollen, schrieb Brad Erickson in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. KI-Agenten wie Muse von Meta, die eine bessere Preissuche ermöglichten, zielten darauf ab, die Ertragschancen von Einzelhändlern und spezialisierten Internetseiten zu verringern./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:02 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 657,8EUR auf Tradegate (23. September 2026, 20:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 770

Kursziel alt: 770

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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