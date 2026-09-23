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    Besonders beachtet!

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    Verbio Aktie auf Höhenflug - 23.09.2026

    Kursbewegung von +5,27 % bei Verbio am 23.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Verbio Aktie auf Höhenflug - 23.09.2026
    Foto: Verbio - Verbio

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Verbio Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.09.2026

    Positive Vorzeichen bei Verbio: Der Kurs klettert um +5,27 % auf 31,97. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 31,97, mit einem Plus von +5,27 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Der heutige Anstieg bei Verbio konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -2,44 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +5,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,41 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +43,66 % gewonnen.

    Während Verbio heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,48 %.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,24 %
    1 Monat -11,41 %
    3 Monate -2,44 %
    1 Jahr +179,26 %
    Stand: 23.09.2026, 21:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die THG-Quotenpreise als zentralen Ergebnistreiber für Verbio. Steigende E-Auto-Zulassungen könnten über zusätzliche Quotenangebote die Preise und Erlöse belasten, während höhere gesetzliche Quoten, schwer elektrifizierbare Anwendungen und mögliche Unterdeckungen ab 2026/28 stützen könnten. Diskutiert werden zudem positive Effekte eines US-Diesel-Exportstopps sowie langfristige Chancen bei Bio-LNG und nachhaltigen Flugkraftstoffen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,03 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 23.09.2026 im TecDAX.

    DAX, Secunet Security Networks & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Börsen Update Europa - 23.09. - SE 30 schwach -1,22 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %.

    Verbio Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

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    -38,29 %
    +406,64 %
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    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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