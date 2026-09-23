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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,14 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -6,62 %
    Platz 2
    Performance 1M: -17,72 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,62 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +5,34 %
    Platz 3
    Performance 1M: +11,77 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,34 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +5,12 %
    Platz 4
    Performance 1M: +41,43 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,12 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -4,62 %
    Platz 5
    Performance 1M: -24,15 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,62 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 6
    Performance 1M: +10,03 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Palantirs starken Kursanstieg, ein mögliches neues Allzeithoch über etwa 180 Euro und die Frage, ob der Kurs weiter bis über 200 Euro steigen kann. Einige sehen wegen des Momentums und der Softwareperspektiven weiteres Potenzial, andere halten die Aktie wegen des hohen KGV für überbewertet und erwarten einen Rücksetzer. Charttechnisch werden fallende Kurse, ein Put sowie Nachkäufe und ein Stop im Bereich um 190 Euro diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +3,74 %
    Platz 7
    Performance 1M: -7,36 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,74 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -3,36 %
    Platz 8
    Performance 1M: +10,26 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,36 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +3,22 %
    Platz 9
    Performance 1M: -3,36 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,22 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -3,16 %
    Platz 10
    Performance 1M: +14,78 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,16 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Verkäufe von SpaceX-Anteilen durch Führungskräfte nach Lock-up-Enden sowie um die stützende Nachfrage von ETFs und Fonds, unter anderem durch die steigende Vanguard-VOX-Beteiligung. Diskutiert werden außerdem die hohe und schwer einschätzbare Bewertung, die vorsichtige Kursstabilität mit leichtem Aufwärtstrend sowie fundamentale Impulse durch einen NASA-Auftrag über 946 Mio. US-Dollar und die weltweite Starlink-Mobile-Lizenz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

    Alphabet
    Tagesperformance: -3,08 %
    Platz 11
    Performance 1M: +4,40 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,08 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -3,04 %
    Platz 12
    Performance 1M: +19,64 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,04 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 13
    Performance 1M: +18,72 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: -2,95 %
    Platz 14
    Performance 1M: +4,21 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,95 %.

    Cintas
    Tagesperformance: -2,80 %
    Platz 15
    Performance 1M: -3,21 %
    Chart Cintas
    ISIN: US1729081059
    WKN: 880205
    Die Cintas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,80 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 16
    Performance 1M: -3,12 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 17
    Performance 1M: -9,82 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

    Exelon
    Tagesperformance: -2,41 %
    Platz 18
    Performance 1M: -5,07 %
    Chart Exelon
    ISIN: US30161N1019
    WKN: 852011
    Die Exelon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,41 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 19
    Performance 1M: +2,58 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: -2,41 %
    Platz 20
    Performance 1M: +3,22 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,41 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 21
    Performance 1M: +5,21 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    Coca-Cola Europacific Partners
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 22
    Performance 1M: -3,19 %
    Chart Coca-Cola Europacific Partners
    ISIN: GB00BDCPN049
    WKN: A2AJ8Q
    Die Coca-Cola Europacific Partners Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    Linde
    Tagesperformance: +2,33 %
    Platz 23
    Performance 1M: -2,65 %
    Chart Linde
    ISIN: IE000S9YS762
    WKN: A3D7VW
    Die Linde Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,33 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: -2,16 %
    Platz 24
    Performance 1M: +0,54 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,16 %.

    Fastenal
    Tagesperformance: +2,06 %
    Platz 25
    Performance 1M: +1,74 %
    Chart Fastenal
    ISIN: US3119001044
    WKN: 887891
    Die Fastenal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,06 %.

    CSX
    Tagesperformance: +2,04 %
    Platz 26
    Performance 1M: -8,37 %
    Chart CSX
    ISIN: US1264081035
    WKN: 865857
    Die CSX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,04 %.

    Shopify
    Tagesperformance: -2,02 %
    Platz 27
    Performance 1M: +1,07 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,02 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 23.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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