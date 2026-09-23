Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.09.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -6,62 %
Tagesperformance: -6,62 %
Platz 2
Performance 1M: -17,72 %
Performance 1M: -17,72 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +5,34 %
Tagesperformance: +5,34 %
Platz 3
Performance 1M: +11,77 %
Performance 1M: +11,77 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,12 %
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 4
Performance 1M: +41,43 %
Performance 1M: +41,43 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -4,62 %
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 5
Performance 1M: -24,15 %
Performance 1M: -24,15 %
Palantir
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 6
Performance 1M: +10,03 %
Performance 1M: +10,03 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Palantirs starken Kursanstieg, ein mögliches neues Allzeithoch über etwa 180 Euro und die Frage, ob der Kurs weiter bis über 200 Euro steigen kann. Einige sehen wegen des Momentums und der Softwareperspektiven weiteres Potenzial, andere halten die Aktie wegen des hohen KGV für überbewertet und erwarten einen Rücksetzer. Charttechnisch werden fallende Kurse, ein Put sowie Nachkäufe und ein Stop im Bereich um 190 Euro diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.
Thomson Reuters
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 7
Performance 1M: -7,36 %
Performance 1M: -7,36 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 8
Performance 1M: +10,26 %
Performance 1M: +10,26 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 9
Performance 1M: -3,36 %
Performance 1M: -3,36 %
SpaceX
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 10
Performance 1M: +14,78 %
Performance 1M: +14,78 %
? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Verkäufe von SpaceX-Anteilen durch Führungskräfte nach Lock-up-Enden sowie um die stützende Nachfrage von ETFs und Fonds, unter anderem durch die steigende Vanguard-VOX-Beteiligung. Diskutiert werden außerdem die hohe und schwer einschätzbare Bewertung, die vorsichtige Kursstabilität mit leichtem Aufwärtstrend sowie fundamentale Impulse durch einen NASA-Auftrag über 946 Mio. US-Dollar und die weltweite Starlink-Mobile-Lizenz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.
Alphabet
Tagesperformance: -3,08 %
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 11
Performance 1M: +4,40 %
Performance 1M: +4,40 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 12
Performance 1M: +19,64 %
Performance 1M: +19,64 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 13
Performance 1M: +18,72 %
Performance 1M: +18,72 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 14
Performance 1M: +4,21 %
Performance 1M: +4,21 %
Cintas
Tagesperformance: -2,80 %
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 15
Performance 1M: -3,21 %
Performance 1M: -3,21 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 16
Performance 1M: -3,12 %
Performance 1M: -3,12 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 17
Performance 1M: -9,82 %
Performance 1M: -9,82 %
Exelon
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 18
Performance 1M: -5,07 %
Performance 1M: -5,07 %
Western Digital
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 19
Performance 1M: +2,58 %
Performance 1M: +2,58 %
Honeywell Aerospace
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 20
Performance 1M: +3,22 %
Performance 1M: +3,22 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 21
Performance 1M: +5,21 %
Performance 1M: +5,21 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 22
Performance 1M: -3,19 %
Performance 1M: -3,19 %
Linde
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 23
Performance 1M: -2,65 %
Performance 1M: -2,65 %
Broadcom
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 24
Performance 1M: +0,54 %
Performance 1M: +0,54 %
Fastenal
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 25
Performance 1M: +1,74 %
Performance 1M: +1,74 %
CSX
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 26
Performance 1M: -8,37 %
Performance 1M: -8,37 %
Shopify
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 27
Performance 1M: +1,07 %
Performance 1M: +1,07 %
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