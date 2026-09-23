Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 23.09.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -6,71 %
Tagesperformance: -6,71 %
Platz 2
Performance 1M: -17,82 %
Performance 1M: -17,82 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -5,56 %
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 3
Performance 1M: -10,32 %
Performance 1M: -10,32 %
Expedia Group
Tagesperformance: -5,48 %
Tagesperformance: -5,48 %
Platz 4
Performance 1M: -10,87 %
Performance 1M: -10,87 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +5,28 %
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 5
Performance 1M: +11,77 %
Performance 1M: +11,77 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,10 %
Tagesperformance: +5,10 %
Platz 6
Performance 1M: +41,43 %
Performance 1M: +41,43 %
McDonald's
Tagesperformance: -4,86 %
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 7
Performance 1M: -11,25 %
Performance 1M: -11,25 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -4,64 %
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 8
Performance 1M: -24,15 %
Performance 1M: -24,15 %
Veeva Systems Registered (A)
Tagesperformance: +4,54 %
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 9
Performance 1M: +7,89 %
Performance 1M: +7,89 %
Palantir
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 10
Performance 1M: +10,03 %
Performance 1M: +10,03 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Palantirs starken Kursanstieg, ein mögliches neues Allzeithoch über etwa 180 Euro und die Frage, ob der Kurs weiter bis über 200 Euro steigen kann. Einige sehen wegen des Momentums und der Softwareperspektiven weiteres Potenzial, andere halten die Aktie wegen des hohen KGV für überbewertet und erwarten einen Rücksetzer. Charttechnisch werden fallende Kurse, ein Put sowie Nachkäufe und ein Stop im Bereich um 190 Euro diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.
Zimmer Biomet Holdings
Tagesperformance: -3,74 %
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 11
Performance 1M: -5,05 %
Performance 1M: -5,05 %
Best Buy
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 12
Performance 1M: +15,05 %
Performance 1M: +15,05 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -3,42 %
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 13
Performance 1M: -2,56 %
Performance 1M: -2,56 %
Align Technology
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 14
Performance 1M: -3,99 %
Performance 1M: -3,99 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +3,32 %
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 15
Performance 1M: -3,36 %
Performance 1M: -3,36 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -3,31 %
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 16
Performance 1M: +3,34 %
Performance 1M: +3,34 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,30 %
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 17
Performance 1M: +10,26 %
Performance 1M: +10,26 %
Blackstone
Tagesperformance: -3,29 %
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 18
Performance 1M: -15,46 %
Performance 1M: -15,46 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -3,28 %
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 19
Performance 1M: -19,92 %
Performance 1M: -19,92 %
First Solar
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 20
Performance 1M: -3,80 %
Performance 1M: -3,80 %
Intercontinental Exchange
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 21
Performance 1M: -2,78 %
Performance 1M: -2,78 %
ServiceNow
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 22
Performance 1M: +9,40 %
Performance 1M: +9,40 %
Devon Energy
Tagesperformance: +3,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 23
Performance 1M: -2,45 %
Performance 1M: -2,45 %
Casey's General Stores
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 24
Performance 1M: -28,34 %
Performance 1M: -28,34 %
Cintas
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 25
Performance 1M: -3,63 %
Performance 1M: -3,63 %
Salesforce
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 26
Performance 1M: +14,05 %
Performance 1M: +14,05 %
Ingersoll Rand
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 27
Performance 1M: -6,43 %
Performance 1M: -6,43 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 28
Performance 1M: +19,64 %
Performance 1M: +19,64 %
Alphabet
Tagesperformance: -3,01 %
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 29
Performance 1M: +4,40 %
Performance 1M: +4,40 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: +3,01 %
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 30
Performance 1M: +4,44 %
Performance 1M: +4,44 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 31
Performance 1M: -9,69 %
Performance 1M: -9,69 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 32
Performance 1M: +4,60 %
Performance 1M: +4,60 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 33
Performance 1M: +18,72 %
Performance 1M: +18,72 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 34
Performance 1M: -3,12 %
Performance 1M: -3,12 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 35
Performance 1M: -9,82 %
Performance 1M: -9,82 %
APA Corporation
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 36
Performance 1M: -0,46 %
Performance 1M: -0,46 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 37
Performance 1M: +17,02 %
Performance 1M: +17,02 %
Dow
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 38
Performance 1M: -10,43 %
Performance 1M: -10,43 %
Western Digital
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 39
Performance 1M: +2,58 %
Performance 1M: +2,58 %
Hubbell
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 40
Performance 1M: -0,42 %
Performance 1M: -0,42 %
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