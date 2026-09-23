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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 23.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 23.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,20 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -6,71 %
    Platz 2
    Performance 1M: -17,82 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,71 %.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: -5,56 %
    Platz 3
    Performance 1M: -10,32 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,56 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: -5,48 %
    Platz 4
    Performance 1M: -10,87 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,48 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +5,28 %
    Platz 5
    Performance 1M: +11,77 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,28 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +5,10 %
    Platz 6
    Performance 1M: +41,43 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,10 %.

    McDonald's
    Tagesperformance: -4,86 %
    Platz 7
    Performance 1M: -11,25 %
    Chart McDonald's
    ISIN: US5801351017
    WKN: 856958
    Die McDonald's Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,86 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -4,64 %
    Platz 8
    Performance 1M: -24,15 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,64 %.

    Veeva Systems Registered (A)
    Tagesperformance: +4,54 %
    Platz 9
    Performance 1M: +7,89 %
    Chart Veeva Systems Registered (A)
    ISIN: US9224751084
    WKN: A1W5SA
    Die Veeva Systems Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,54 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 10
    Performance 1M: +10,03 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Palantirs starken Kursanstieg, ein mögliches neues Allzeithoch über etwa 180 Euro und die Frage, ob der Kurs weiter bis über 200 Euro steigen kann. Einige sehen wegen des Momentums und der Softwareperspektiven weiteres Potenzial, andere halten die Aktie wegen des hohen KGV für überbewertet und erwarten einen Rücksetzer. Charttechnisch werden fallende Kurse, ein Put sowie Nachkäufe und ein Stop im Bereich um 190 Euro diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Zimmer Biomet Holdings
    Tagesperformance: -3,74 %
    Platz 11
    Performance 1M: -5,05 %
    Chart Zimmer Biomet Holdings
    ISIN: US98956P1021
    WKN: 753718
    Die Zimmer Biomet Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,74 %.

    Best Buy
    Tagesperformance: -3,56 %
    Platz 12
    Performance 1M: +15,05 %
    Chart Best Buy
    ISIN: US0865161014
    WKN: 873629
    Die Best Buy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,56 %.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: -3,42 %
    Platz 13
    Performance 1M: -2,56 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,42 %.

    Align Technology
    Tagesperformance: -3,34 %
    Platz 14
    Performance 1M: -3,99 %
    Chart Align Technology
    ISIN: US0162551016
    WKN: 590375
    Die Align Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,34 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +3,32 %
    Platz 15
    Performance 1M: -3,36 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,32 %.

    Alexandria Real Estate Equities
    Tagesperformance: -3,31 %
    Platz 16
    Performance 1M: +3,34 %
    Chart Alexandria Real Estate Equities
    ISIN: US0152711091
    WKN: 907179
    Die Alexandria Real Estate Equities Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,31 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -3,30 %
    Platz 17
    Performance 1M: +10,26 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,30 %.

    Blackstone
    Tagesperformance: -3,29 %
    Platz 18
    Performance 1M: -15,46 %
    Chart Blackstone
    ISIN: US09260D1072
    WKN: A2PM4W
    Die Blackstone Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,29 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: -3,28 %
    Platz 19
    Performance 1M: -19,92 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,28 %.

    First Solar
    Tagesperformance: -3,26 %
    Platz 20
    Performance 1M: -3,80 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,26 %.

    Intercontinental Exchange
    Tagesperformance: +3,26 %
    Platz 21
    Performance 1M: -2,78 %
    Chart Intercontinental Exchange
    ISIN: US45866F1049
    WKN: A1W5H0
    Die Intercontinental Exchange Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,26 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 22
    Performance 1M: +9,40 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    Devon Energy
    Tagesperformance: +3,23 %
    Platz 23
    Performance 1M: -2,45 %
    Chart Devon Energy
    ISIN: US25179M1036
    WKN: 925345
    Die Devon Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,23 %.

    Casey's General Stores
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 24
    Performance 1M: -28,34 %
    Chart Casey's General Stores
    ISIN: US1475281036
    WKN: 885039
    Die Casey's General Stores Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    Cintas
    Tagesperformance: -3,16 %
    Platz 25
    Performance 1M: -3,63 %
    Chart Cintas
    ISIN: US1729081059
    WKN: 880205
    Die Cintas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,16 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 26
    Performance 1M: +14,05 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    Ingersoll Rand
    Tagesperformance: +3,04 %
    Platz 27
    Performance 1M: -6,43 %
    Chart Ingersoll Rand
    ISIN: US45687V1061
    WKN: A2P070
    Die Ingersoll Rand Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,04 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -3,04 %
    Platz 28
    Performance 1M: +19,64 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,04 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: -3,01 %
    Platz 29
    Performance 1M: +4,40 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,01 %.

    Zebra Technologies (A)
    Tagesperformance: +3,01 %
    Platz 30
    Performance 1M: +4,44 %
    Chart Zebra Technologies (A)
    ISIN: US9892071054
    WKN: 882578
    Die Zebra Technologies (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,01 %.

    Erie Indemnity (A)
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 31
    Performance 1M: -9,69 %
    Chart Erie Indemnity (A)
    ISIN: US29530P1021
    WKN: 919562
    Die Erie Indemnity (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    United Airlines Holdings
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 32
    Performance 1M: +4,60 %
    Chart United Airlines Holdings
    ISIN: US9100471096
    WKN: A1C6TV
    Die United Airlines Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +2,90 %
    Platz 33
    Performance 1M: +18,72 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,90 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +2,68 %
    Platz 34
    Performance 1M: -3,12 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,68 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 35
    Performance 1M: -9,82 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 36
    Performance 1M: -0,46 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 37
    Performance 1M: +17,02 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    Dow
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 38
    Performance 1M: -10,43 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 39
    Performance 1M: +2,58 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

    Hubbell
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 40
    Performance 1M: -0,42 %
    Chart Hubbell
    ISIN: US4435106079
    WKN: A2ACSM
    Die Hubbell Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 23.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 23.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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