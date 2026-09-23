WDH/Drohnensichtung am BER - Flugbetrieb kurzzeitig eingestellt
- Drohnensichtung legt den BER-Flugbetrieb lahm
- Sperrung wird nach 45 Minuten wieder aufgehoben
- 28 Drohnensichtungen machen BER zum Spitzenreiter
(fehlender Buchstabe ergänzt)
BERLIN (dpa-AFX) - Wegen einer Drohnensichtung am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) ist der Flugbetrieb dort für 45 Minuten komplett eingestellt worden. Inzwischen sei die Sperrung bereits wieder aufgehoben worden, sagten Sprecherinnen des BER und der Bundespolizei der dpa.
Um 20.00 Uhr sei eine Drohne gesichtet worden. Daraufhin habe die Deutsche Flugsicherung zunächst die Nordpiste für Starts und Landungen gesperrt, um 20.20 Uhr dann auch die Südpiste. Um 21.05 Uhr war demnach die Sperrung wieder aufgehoben. Zuvor hatte auch die "Bild"-Zeitung berichtet.
An keinem anderen deutschen Flughafen sind im ersten Halbjahr so viele Drohnen gesichtet worden wie am Hauptstadtflughafen BER. 28 solcher Flugobjekte registrierte der Tower in Schönefeld in den ersten sechs Monaten, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) auf Anfrage mitteilte. Das war eine Sichtung mehr als im selben Zeitraum am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main.
In sieben Fällen musste der Flugverkehr am BER deswegen vorübergehend unterbrochen werden. Auffällig ist aber vor allem der große Sprung zum Vorjahr: Im Gesamtjahr 2025 wurden laut Flugsicherung nur acht Drohnen am BER sowie im Großraum darum herum festgestellt./sck/DP/nas
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