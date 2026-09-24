2 Konferenzen mit Bilfinger, Grenke, Qiagen, Smartbroker, tonies & TUI

In Folge 76 von Glaser & Spang berichten wir von der Herbstkonferenz sowie der ODDO-BHF-/Commerzbank-Konferenz, die beide Anfang September in Frankfurt stattfanden. Welche Unternehmen haben in den Gesprächen überzeugt – und wo bleiben Fragezeichen?

Im Mittelpunkt stehen unsere Eindrücke zu Bilfinger nach der deutlichen Gewinnwarnung, TUI und HomeToGo vor dem Hintergrund hoher Ölpreise sowie die Frage, welchen Aussagewert Insiderkäufe tatsächlich besitzen. Anhand von HomeToGo, DEUTZ und Kontron diskutieren wir kontrovers, ob Director Dealings ein verlässliches positives Signal für Anleger sind.

Von der Herbstkonferenz berichtet Lukas über FACC, Grenke, Smartbroker, Polytec und die Limes Schlosskliniken. Dabei geht es um den starken Auftragsbestand und das Margenpotenzial von FACC, Smartbrokers Chancen beim geplanten Altersvorsorgedepot sowie das langfristige Non-Automotive-Potenzial von Polytec.

Volker ordnet von der Oddo / Commerzbank Konferenz QIAGEN, tonies und ASTA Energy ein. Themen sind QIAGENs Cashflow, neue Produkte und mögliche Übernahmefantasie, das Wachstumspotenzial von tonies sowie ASTAs langfristige Perspektiven und ein mögliches Placement des Großaktionärs. Zum Abschluss sprechen wir über die Prognoseanhebung von BIKE24 und die Nachhaltigkeit des starken Wachstums.

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