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    ROUNDUP

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    Drohnen-Alarm am BER - Flugbetrieb kurzzeitig eingestellt

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnensichtung legt BER-Flugbetrieb 45 Minuten lahm
    • Verspätungen und Umleitungen nach der Sperrung
    • BER meldet deutlich mehr Drohnensichtungen
    ROUNDUP - Drohnen-Alarm am BER - Flugbetrieb kurzzeitig eingestellt
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Wegen einer Drohnensichtung am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) ist der Flugbetrieb am Abend vorübergehend eingestellt worden. Für 45 Minuten gab es keine Starts und Landungen mehr. Um 21.05 Uhr sei die Sperrung wieder aufgehoben worden, sagten Sprecherinnen des BER und der Bundespolizei der dpa.

    Um 20.00 Uhr sei eine Drohne gesichtet worden. Daraufhin habe die Deutsche Flugsicherung zunächst die Nordpiste für Starts und Landungen gesperrt, um 20.20 Uhr dann auch die Südpiste. Kurz nach 21. 00 Uhr gab es Entwarnung. Zuvor hatte auch die "Bild"-Zeitung berichtet.

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    Verspätungen und Umleitungen

    Es kam bei zahlreichen Flügen zu Verzögerungen bei Starts und Landungen, wie auf der Internetseite des BER mit den Ankünften und Abflügen zu sehen war. Mehrere Umleitungen von Maschinen wurden angegeben.

    Bundespolizei konnte keine Drohne feststellen

    Die Sprecherin der Bundespolizei sagte, Mitarbeiter am Flughafen hätten die Drohne gesichtet. Einsatzkräfte der Bundespolizei hätten dann Ausschau gehalten. "Wir konnten keine Feststellung treffen". Dann sei der Flugverkehr wieder freigegeben werden.

    BER mit besonders vielen Drohnen-Sichtungen

    An keinem anderen deutschen Flughafen sind im ersten Halbjahr so viele Drohnen gesichtet worden wie am Hauptstadtflughafen BER. 28 solcher Flugobjekte registrierte der Tower in Schönefeld in den ersten sechs Monaten, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) auf Anfrage mitteilte. Das war eine Sichtung mehr als im selben Zeitraum am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main.

    In sieben Fällen musste der Flugverkehr am BER deswegen vorübergehend unterbrochen werden. Auffällig ist aber vor allem der große Sprung zum Vorjahr: Im Gesamtjahr 2025 wurden laut Flugsicherung nur acht Drohnen am BER sowie im Großraum darum herum festgestellt.

    Drohne mit Sprengstoff in Leipzig entdeckt

    Zuletzt hatte vor allem ein Drohnenfund am Flughafen Leipzig/Halle für Aufregung gesorgt und Debatten um die Sicherheit ausgelöst. Dort war ein mit Sprengstoff präpariertes Fluggerät neben ukrainischen Frachtflugzeugen entdeckt worden. Die Bundesregierung macht Russland für den versuchten Angriff verantwortlich. Moskau bestreitet dies./sck/DP/nas

    Deutsche Lufthansa

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 7,69 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 22:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten.





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