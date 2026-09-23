JEFFERIES stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Charles Brennan passte seine Prognosen für den Bausoftware-Anbieter an die abgeschlossene Übernahme der US-Firma HCSS an. Aus Bilanzgründen dürften die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Übernahme erst in der zweiten Jahreshälfte 2028 sichtbar werden, was eine Geduldsprobe darstelle, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Bewertungsgründen behalte er seine Kaufempfehlung bei, sei jedoch der Ansicht, dass Nemetschek noch einiges tun müsse, um die Anleger wieder für sich zu gewinnen./rob/edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 62,53EUR auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 22:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charles Brennan

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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