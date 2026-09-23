JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Dass Turkish Airlines eine Bestellung von 100 Flugzeugen des Typs 737 Max bestätigt habe, sei ein Wettbewerbserfolg für Boeing gegenüber Airbus, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 175,7USD auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar