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    Streit um Geburtsrecht

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    US-Regierung will Visa-Verschärfung

    Für Sie zusammengefasst
    • USA kündigen Visa-Sperren gegen Geburtstourismus an
    • Betroffen sind Reisende und Unterstützer des Modells
    • Trump will das automatische Geburtsrecht begrenzen
    Streit um Geburtsrecht - US-Regierung will Visa-Verschärfung
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump legt im Streit um das Geburtsrecht in den Vereinigten Staaten nach und hat Visa-Einschränkungen angekündigt. Betroffen sind Personen, denen die USA vorwerfen, "Geburtstourismus" zu betreiben oder zu unterstützen, wie das US-Außenministerium mitteilte. Es geht dabei um ein mutmaßliches Geschäftsmodell mit Reisen von Schwangeren in die USA. Das Ganze - so der Vorwurf - sei darauf angelegt, dass Schwangere nur deshalb ihr Baby in den Vereinigten Staaten bekommen, damit es die US-Staatsbürgerschaft bekommt.

    Wenn ein Baby in den USA zur Welt kommt, ist es per Verfassung automatisch Amerikaner oder Amerikanerin. Das ist Trump schon länger ein Dorn im Auge, er will dieses Recht für bestimmte Gruppen einschränken. Vor dem Obersten Gerichtshof der USA war Trump mit seinen Plänen gescheitert. Seither versucht die Regierung über andere Wege, Einschränkungen dennoch durchzusetzen. Im August hatte Trump etwa ein Dekret unterschrieben, mit dem gegen "Geburtstourismus" vorgegangen werden soll. Jüngst hatte er dazu allerdings vor einem anderen Gericht eine Teilniederlage kassiert./rin/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SS&C Technologies Holdings Aktie

    Die SS&C Technologies Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 70,03 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SS&C Technologies Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SS&C Technologies Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.






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