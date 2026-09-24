Trump empfängt Chinas Präsidenten Xi im Weißen Haus
- Trump empfängt Xi am Donnerstag im Weißen Haus
- Handelsstreit prägt das Treffen der Staatschefs
- Tech-Chefs beraten mit Xi und Trump über KI
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump empfängt Chinas Staatschef Xi Jinping an diesem Donnerstag im Weißen Haus. Ein Thema dürfte der Handelsstreit zwischen den beiden Ländern sein. Am Abend ist dann ein Staatsdinner geplant, bei dem Xi und Trump Ansprachen halten werden. Nach Angaben eines hochrangigen Regierungsbeamten werden auch US-Tech-Bosse zu dem Dinner erwartet, darunter unter anderem Tesla -Chef Elon Musk, Amazon -Gründer Jeff Bezos, Google - und Alphabet -Chef Sundar Pichai und Apple -Verwaltungsratschef Tim Cook.
Das deutet darauf hin, dass der Wettbewerb zwischen den zwei größten Volkswirtschaften im Bereich Künstliche Intelligenz ein wichtiges Thema des Staatsbesuchs sein könnte. Xi war am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington erwartet worden. Er bleibt bis Freitag in den USA.
Für den Chinesen ist es die erste USA-Reise seit 2023, als er damals zum Wirtschaftsgipfel Apec nach Kalifornien gereist war und Trumps Vorgänger Joe Biden getroffen hatte. Trump hatte Xi während seines Besuchs in Peking Mitte Mai ins Weiße Haus eingeladen./rin/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 249,3 auf Nasdaq (24. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -3,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,87 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 242,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +58,40 %/+67,16 % bedeutet.
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