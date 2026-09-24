Trump empfängt Chinas Präsidenten Xi im Weißen Haus

Für den Chinesen ist es die erste USA-Reise seit 2023, als er damals zum Wirtschaftsgipfel Apec nach Kalifornien gereist war und Trumps Vorgänger Joe Biden getroffen hatte. Trump hatte Xi während seines Besuchs in Peking Mitte Mai ins Weiße Haus eingeladen./rin/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 249,3 auf Nasdaq (24. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -3,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,87 %.

Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 242,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +58,40 %/+67,16 % bedeutet.