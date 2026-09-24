Netanjahu bei UN-Generaldebatte erwartet - Abbas per Video

NEW YORK (dpa-AFX) - Bei den Vereinten Nationen in New York steht am Donnerstag erneut der Nahost-Konflikt im Mittelpunkt. Bei der Generaldebatte werden Reden von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas erwartet. Abbas soll per Videonachricht vor der Versammlung sprechen. Ihm wurde ein Visum zur Einreise in die USA verweigert.

Auch am Rande der Generaldebatte sind mehrere Treffen zum Nahost-Konflikt geplant. Großbritannien lädt zu Beratungen über die Lage und die künftige Verwaltung des Gazastreifens. Bei einem von Norwegen und Saudi-Arabien getragenen Ministertreffen soll es um die Umsetzung einer Zweistaatenlösung gehen.