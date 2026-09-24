Morphy Richards präsentiert auf der IFA Berlin 2026 eine neue Vision für seine 90-jährige Tradition

BERLIN, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Morphy Richards, die britische Marke für Kleingeräte, die ihr 90-jähriges Jubiläum feiert, beendete einen erfolgreichen Auftritt auf der IFA Berlin 2026 mit Innovationen in den Bereichen Küchenlösungen und Luftbehandlung. Auf der IFA stellte die Marke ihre „Smart-Ideas"-Philosophie vor: Ideen, die aus der Beobachtung des Alltags entstanden sind und in Produkte umgesetzt wurden, die das Kochen, das Leben und das Wohlgefühl zu Hause verbessern. Die Präsentation verband die Küchentradition von Morphy Richards mit einer umfassenderen Vision für modernes Wohnen. Diese Ausrichtung wurde durch Auszeichnungen untermauert: Der Luftentfeuchter D1 Ultra wurde in der Kategorie „Best in Design" der IFA Innovation Awards als „Honoree" ausgezeichnet, während die tragbare Klimaanlage ohne Luftkanäle S1 Pro von HOMECRUX und Gadget Review mit dem „Best of IFA 2026"-Award prämiert wurde.

Die IFA Innovation Awards werden von einer internationalen Jury vergeben und würdigen herausragende Innovation, Design und Technik. Zusammen mit den Medienauszeichnungen für den S1 Pro stellte die Anerkennung für den D1 Ultra eine externe Bestätigung der „Smart Ideas"-Philosophie von Morphy Richards dar: zu verstehen, wie Menschen leben, und dann Design und Technologie einzusetzen, um den Alltag zu verbessern.

Der preisgekrönte D1 Ultra wurde entwickelt, um ganzjährig für Komfort und ein optimales Luftmanagement in Innenräumen zu sorgen, und zeigt, wie Morphy Richards seinen verbraucherorientierten Designansatz auf neue Produktkategorien anwendet, die den sich wandelnden Lebensstilbedürfnissen gerecht werden.

Während der gesamten Messe stieß Morphy Richards auf großes Interesse bei Medien, Handelspartnern, Distributoren, Kreativen und Verbrauchern. Die Resonanz spiegelte die wachsende Aufmerksamkeit für das erweiterte Produktportfolio der Marke und ihre fortgesetzte Auseinandersetzung mit modernen Wohnszenarien wider. Die Berichterstattung von HOMECRUX hob den S1 Pro zudem als eines der herausragenden Produkte der Messe hervor.

Der S1 Pro zeichnet sich durch sein schlauchloses Design aus, das die Installation eines herkömmlichen Abluftschlauchs überflüssig macht. Durch die Kombination von Klima-, Ventilator- und Entfeuchtungsfunktionen bietet er flexible Kühlung für moderne Wohnräume. Morphy Richards präsentierte außerdem den S1 Lite, ein kompakteres Modell mit dem gleichen Plug-and-Play-Konzept ohne Abluftschlauch. Insgesamt spiegelte das Luftbehandlungsportfolio des Unternehmens die wachsende Nachfrage nach intelligenten und flexiblen Lösungen zur Kühlung von Wohnräumen wider.

Die Resonanz auf der IFA zeugte von großer Wertschätzung für das 90-jährige Erbe von Morphy Richards und die anhaltende Relevanz des Unternehmens. Das Interesse von Medien, Geschäftspartnern und Verbrauchern unterstrich die Faszination, mit der beobachtet wurde, wie eine traditionsreiche Marke ihre „Smart-Ideas"-Philosophie auf neue Produktkategorien und Alltagsszenarien anwendet.

Über den Bereich der Luftbehandlung hinaus hauchte Morphy Richards seiner Küchentradition mit modernen Geräten, die von den chinesischen und britischen Designteams entworfen wurden, neue Energie ein. Vom „Fusion Kettle" und Toaster bis hin zum „InfuseChill"-Aromais-Maker, der Kaffeemaschine und den neuen Kollektionen „Clay" und „Cassini" verband das Sortiment zeitgemäße Ästhetik mit durchdachter Funktionalität und bekräftigte damit die Küche als zentralen Bestandteil der Home-Living-Geschichte der Marke.

Morphy Richards wurde 1936 gegründet und feiert sein 90-jähriges Jubiläum unter dem Motto „Forged by Time. Inspired by Tomorrow." Die IFA Berlin 2026 markierte einen Meilenstein für die Marke und zeigte, wie sich ihre „Smart-Ideas"-Philosophie durch die Ideen und Perspektiven ihrer internationalen Teams weiterentwickelt. Aufbauend auf seinem Erbe aus einfühlsamen Erkenntnissen und britischem Design schlägt Morphy Richards ein neues Kapitel auf – mit neuer Energie und einer frischen Vision für modernes Wohnen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://morphyrichards.com/.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/morphy-richards-prasentiert-auf-der-ifa-berlin-2026-eine-neue-vision-fur-seine-90-jahrige-tradition-302888626.html