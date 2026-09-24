Minister will Erleichterungen für Pendler

RATHENOW (dpa-AFX) - Bei der Sperrung auf der Bahnstrecke Berlin-Hannover dringt Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) auf eine möglichst geringe Belastung der Pendler. Vom 2. Oktober bis Dezember 2027 sollen alle Fernzüge zwischen Berlin und Lehrte wegen der Sanierung der Strecke über Braunschweig und Magdeburg umgeleitet werden. Die Fahrzeit verlängert sich damit laut Bahn um 80 Minuten.

Der Minister kritisiert, dass die Fahrgäste erheblich längere Fahrzeiten als bisher geplant in Kauf nehmen müssen. "Die Sperrung soll nicht von Oktober bis Dezember, sondern 14 Monate lang sein", sagte Crumbach der Deutschen Presse-Agentur. Bisher sei aber unklar, wie weit die Deutsche Bahn fahren werde und wo Ersatzverkehr mit Bussen beginne. Die Belastung soll aus seiner Sicht so gering wie möglich gehalten werden.