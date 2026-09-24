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    Japanische Investment-Holding

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    SoftBank-Aktie schießt nach oben: Das steckt dahinter

    SoftBank legt in Tokio zeitweise um mehr als sieben Prozent zu. Gleichzeitig kündigt der Konzern Anleihen über 11,1 Milliarden US-Dollar an. Dahinter steckt Sons nächste Zahlung an OpenAI.

    Japanische Investment-Holding - SoftBank-Aktie schießt nach oben: Das steckt dahinter
    Foto: Norikazu Tateishi - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Die Softbank-Aktie schoss am Donnerstag im Handel in Tokio zeitweise um mehr als sieben Prozent nach oben. Nach einer dreitägigen Feiertagspause konnten japanische Anleger erstmals wieder handeln. Gleichzeitig kündigte der Technologiekonzern laut CNBC Anleihen über umgerechnet 11,1 Milliarden US-Dollar an.

    SoftBank Group

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    Die Finanzierung setzt sich aus Anleihen über zehn Milliarden US-Dollar und einer Milliarde Euro zusammen. Der Euro-Anteil entspricht dabei laut CNBC rund 1,14 Milliarden US-Dollar. Aus den Erlösen will SoftBank zehn Milliarden US-Dollar für die dritte und letzte Rate seiner im Februar vereinbarten Folgeinvestition von insgesamt 30 Milliarden US-Dollar in OpenAI verwenden. Der Abschluss ist für den 1. Oktober vorgesehen. Die Mittel können auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

    Für Konzernchef Masayoshi Son wächst damit die Wette auf künstliche Intelligenz weiter. Nach Abschluss der Investition wird SoftBank insgesamt 64,6 Milliarden US-Dollar in den ChatGPT-Entwickler investiert haben und rund 13 Prozent an OpenAI halten.

    Der Kurssprung trifft auf eine offene Finanzierungsfrage. Laut CNBC schauen Investoren zunehmend darauf, wie SoftBank seine umfassenden KI-Pläne bezahlen will und welche Folgen die steigende Verschuldung für die Bilanz hat. Die Anleihe soll die nächste Zahlung absichern. Ob sich Sons milliardenschwerer Einsatz für die Aktionäre auszahlt, ist noch offen.

    Aktuell notiert die Softbank-Aktie immer noch rund ein Prozent im Plus (08:15 Uhr MESZ).

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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