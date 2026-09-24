Managerin an Techbosse
Macht die Blackbox KI auf
- Tech-Konzerne sollen ihre KI-Systeme öffnen
- Unabhängige Experten sollen KI-Modelle prüfen
- KI soll transparent bleiben und Menschen dienen
POTSDAM (dpa-AFX) - Nach den Warnungen vor Gefahren Künstlicher Intelligenz hält es die Geschäftsführerin des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) für notwendig, dass Tech-Konzerne ihre Systeme für eine Überprüfung unabhängiger Experten öffnen. "Ich würde den Tech-Konzernen mit ihren Warnungen gerne sagen: Okay, dann macht die Blackbox, die wir heute bei euch sehen, macht sie auf, lasst uns reinschauen", sagte die neue Managerin an dem IT-Forschungsinstitut in Potsdam, Daniela Gerd tom Markotten, der Deutschen Presse-Agentur.
"Dazu sollte ein unabhängiges Expertenteam als Prüfaufsicht eingerichtet werden und Europas Spitzenforscher mit am Tisch sitzen." Wenn die Tech-Konzerne ihre Warnungen ernst meinten, sollten sie auch nichts dagegen haben, solche Experten dazuzuholen, so Gerd tom Markotten.
HPI-Managerin: Zugang zu Modellen bekommen
Die Gutachter - Wissenschaftler ohne wirtschaftliches Interesse - sollten Zugang zu allen Daten und Modellen haben. "Das wäre ein Lösungsvorschlag." Wenn die Tech-Konzerne selbst dafür Unternehmen beauftragten, "können wir nicht sicher sein, dass die relevanten Informationen zu uns durchdringen", meint Gerd tom Markotten.
Die 51-Jährige war Vorständin bei der Deutschen Bahn für Digitalisierung und Technik und Daimler-Managerin. Seit August ist die promovierte Wirtschaftsingenieurin Geschäftsführerin am Hasso-Plattner-Institut, das seine KI-Forschung weiter ausbauen will.
Untergangsszenarien lösen Verunsicherung aus
Zuletzt hatten nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software führende Labore in den USA wie Anthropic und der ChatGPT-Entwickler OpenAI sich dafür ausgesprochen, die Entwicklung Künstlicher Intelligenz zu bremsen. Sie sehen das Risiko, dass die Technologie der Kontrolle durch Menschen entgleiten könnte.
"Die Verunsicherung, insbesondere in der Bevölkerung, muss man aus unserer Sicht ernst nehmen", sagt Gerd tom Markotten. Es sei deshalb der sinnvollste Weg, dafür zu sorgen, diese Technologie zu erklären und sie transparent zu machen. "Einbremsen lässt sich die Technologie nur schwer, aber begleiten."
Das Bundesdigitalministerium verwies angesichts von Bedrohungsszenarien auf das neu gegründete nationale KI-Sicherheitsinstitut, das sicherheitsrelevante Risiken mit Blick auf KI frühzeitig identifizieren soll. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) teilte mit: "Hersteller von KI-Modellen sind aus Sicht des BSI in der Pflicht, KI-Agenten enge und sichere Grenzen zu setzen: mit klaren Rollen, begrenzten Rechten und verbindlichen Prüfmechanismen."
Managerin: Unkontrollierbare Super-KI nicht in Sicht
Die Managerin warnt vor Alarmismus und plädiert für eine "Versachlichung" der Debatte. "Eine Super-KI, die unkontrollierbar ist, ist im Moment nicht in Sicht." Die Technologie an sich sei erst einmal neutral und verfolge selbst keine bösen Absichten. "Sie versucht ein Problem zu lösen, eine Aufgabe, die ihr übertragen wurde."
Entscheidend sei, dass der Mensch in kritischen Situationen die letztendliche Entscheidung treffe. "Die KI kann Empfehlungen abgeben, aber am Ende muss ein Mensch sagen: wir machen das oder wir machen das nicht." Die KI müsse ein Werkzeug bleiben, das den Menschen diene./mow/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 225,5 auf Nasdaq (24. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,80 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,78 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +33,03 %/+77,38 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Quelle: Stock3
https://de.investing.com/news/stock-market-news/bank-of-america-hebt-prognose-fur-ushalbleiterindustrie-an-18--jahrliches-wachstum-erwartet-93CH-3662739
Warum dann aber bei Nvidia zitternde Kniee erhalten? Warum nicht, wenn man eine Markt Korrektur erwartet, eher auf Kandidaten zielen, die tatsächlich mehr als 20% fallen könnten? Die Logik dahinter erschließt sich mir eifnach nicht, wenn Leute hier zu Nvidia kommen und meinen, "es steht eine Korrektur bevor", "hier kann man short gehen" etc. - Guckt doch doch davor doch wenigsten andere Werte vom NDX100 an. 3/4 davon mehr dazu eignen sich besser als eine Nvidia. Daher ist das für mich verschwendete Lebenszeit.
Diesen Schwachsinn hat der Spinner Fugmann, ein angeblicher Experte, herausgehauen. Die KI Unternehmen würden sich gegenseitig Aufträge zuschieben, um angeblichen Umsatz vorzugaukeln. Dieser Typ ist so schizophren, der Stand zu nahe an der Wand mit der Schaukel. Da gibt es ja noch mehr dieser Experten. Was ich bisher aus einigen Foren gelernt habe ist, es gibt Fans und Hater. Leider habe ich zu oft auf die beide im falschen Moment gehört, obwohl ich immer wieder feststellte, das Gegenteil war der Fall und Chancen nie genutzt oder zu spät. Bedauerlicherweise leben diese Foren und Wallstreet-Online davon. Kritik wird gelöscht, aber Typen wie Pollinger und andere Säcke dürfen hier ein und aus gehen, da passiert nichts. Nur ein neuer Name, aber die gleiche Nachricht.