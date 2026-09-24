EasyJet kündigt Direktflüge Hamburg-Edinburgh an
- Direktflüge von Hamburg nach Edinburgh geplant
- Im Sommer 2027 sind zwei Flüge wöchentlich geplant
- Bislang gibt es keine Direktflüge nach Schottland
HAMBURG (dpa-AFX) - Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat Direktflüge zwischen Hamburg und dem schottischen Edinburgh angekündigt. Die Verbindung soll im Sommer 2027 aufgenommen werden, wie EasyJet mitteilte. Die Airline plant zwei Flüge in der Woche. Nach Angaben auf der Website des Hamburger Flughafens ist es bislang nicht möglich, direkt ab Hamburg nach Schottland zu fliegen./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 7,776 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,7778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -61,42 %/-9,98 % bedeutet.
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Community Beiträge zu easyJet - A1JTC1 - GB00B7KR2P84
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Nach Überwindung der 5,50€ sieht der Ausbruch bis jetzt ganz gut aus.
https://corporate.easyjet.com/investors/regulatory-news/news-details/default.aspx?slug=final-results-88d6d134