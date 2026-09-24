EasyJet kündigt Direktflüge Hamburg-Edinburgh an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 7,776 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,7778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -61,42 %/-9,98 % bedeutet.