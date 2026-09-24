Vonovia ist bereit für den Bau von Soldatenwohnungen
- Vonovia will Wohnungen für Bundeswehrsoldaten bauen
- Serielles Bauen soll schnell Unterkünfte schaffen
- Die Bundeswehr soll über das Angebot entscheiden
BERLIN/BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia ist bereit, für die geplante Vergrößerung der Bundeswehr Soldatenwohnungen zu bauen und zu betreiben. Die Verfügbarkeit von solchen Wohnungen - etwa bei der Versetzung von Soldaten - sei nicht überall ein Problem für die Bundeswehr, "aber in manchen Städten wie etwa in Berlin eben schon", sagte Vonovia-Vorstandschef Luka Mucic der Deutschen Presse-Agentur dpa in Berlin.
Durch serielles Bauen könne man dafür relativ schnell Lösungen finden. "Wir konzentrieren uns dabei auf den seriellen Neubau in ausgewiesenen Wohngebieten. Diese Wohnungen könnten wir auch an Bundeswehrangehörige und ihre Familien vermieten."
Es habe bereits Gespräche mit der militärischen Ebene gegeben. "Der Dialog ist geführt, jetzt liegt es an der Bundeswehr beziehungsweise am Verteidigungsministerium, ob sie die Idee aufgreifen wollen", sagte Mucic weiter.
Bereits Mucics Vorgänger Rolf Buch hatte Vonovia für Bau und Betrieb von neuen Soldatensiedlungen ins Spiel gebracht. "Wenn man uns fragt, sind wir behilflich", hatte er der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX und der Deutschen Presse-Agentur gesagt.
Ende Juli waren bei der Bundeswehr knapp 187.000 Soldatinnen und Soldaten tätig. Nach den neuen Nato-Zielen muss die Bundeswehr künftig eine Personalstärke von mindestens 260.000 Männern und Frauen in der aktiven Truppe erreichen./tob/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
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Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +15,49 %/+96,33 % bedeutet.
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Also so wie sich das aus dem nachfolgend genannten Artikel und einigen darin aufgeführten Studien liest, sind günstigere Mieten durch Enteignungen in Berlin nur dann möglich, wenn man die Immobilienkonzerne entsprechend schlecht stellt und weit unter dem Verkehrswert enteignet.
Der Berliner Rechnungshof bezifferte ihn(Anmerkung: gemeint ist der Verkehrswert der zu enteignenden Wohnungen) 2024 in einer Hochrechnung auf etwa 40 bis 42 Milliarden Euro. Wenn die Wohnungsbestände zum Marktpreis erworben würden, drohten sogar Mieterhöhungen, sagt Konstantin Kholodilin, Wohnungsmarktforscher beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Schließlich müsste die Anstalt öffentlichen Rechts die hohen Milliardenkredite irgendwie finanzieren. Hinzu komme ein weiteres Risiko: "Die Stadt selbst vergibt zwar keine Kredite an die Anstalt öffentlichen Rechts, aber sie bürgt dafür. Sollte es bei der Rückzahlung zu Problemen kommen, müssten die Steuerzahler einspringen."
Doch die Linke ist sich sicher, dass die Wohnungen unter Marktwert vergesellschaftet werden können. Eralp spricht von einer Entschädigung zwischen acht und 18 Milliarden Euro. Die amtliche Schätzung zum Volksentscheid 2021 lag deutlich höher. Der damalige rot-rot-grüne Senat ging für rund 243.000 Wohnungen von 28,8 bis 36 Milliarden Euro Entschädigung aus. Zusätzlich rechnete er mit Erwerbsnebenkosten und weiteren einmaligen Aufwendungen von bis zu gut zwei Milliarden Euro.
Entsetzlich!
Nach Wahlsieg der Linken in Berlin: Bundeskanzler Merz kündigt schnelles Gesetz gegen Enteignungen an
Bundeskanzler Merz hat eine rasche Verabschiedung eines Bundesgesetzes gegen die Enteignung von Wohnraum angekündigt. Die Pläne der Berliner Linken, Immobilienkonzerne zu vergesellschaften, habe bei Investoren im In- und Ausland eine verheerende Wirkung, erklärte Merz.
21.09.2026