Vonovia ist bereit für den Bau von Soldatenwohnungen

Also so wie sich das aus dem nachfolgend genannten Artikel und einigen darin aufgeführten Studien liest, sind günstigere Mieten durch Enteignungen in Berlin nur dann möglich, wenn man die Immobilienkonzerne entsprechend schlecht stellt und weit unter dem Verkehrswert enteignet.





Ich zitiere mal aus dem Artikel:





Der Berliner Rechnungshof bezifferte ihn(Anmerkung: gemeint ist der Verkehrswert der zu enteignenden Wohnungen) 2024 in einer Hochrechnung auf etwa 40 bis 42 Milliarden Euro. Wenn die Wohnungsbestände zum Marktpreis erworben würden, drohten sogar Mieterhöhungen, sagt Konstantin Kholodilin, Wohnungsmarktforscher beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Schließlich müsste die Anstalt öffentlichen Rechts die hohen Milliardenkredite irgendwie finanzieren. Hinzu komme ein weiteres Risiko: "Die Stadt selbst vergibt zwar keine Kredite an die Anstalt öffentlichen Rechts, aber sie bürgt dafür. Sollte es bei der Rückzahlung zu Problemen kommen, müssten die Steuerzahler einspringen."

Doch die Linke ist sich sicher, dass die Wohnungen unter Marktwert vergesellschaftet werden können. Eralp spricht von einer Entschädigung zwischen acht und 18 Milliarden Euro. Die amtliche Schätzung zum Volksentscheid 2021 lag deutlich höher. Der damalige rot-rot-grüne Senat ging für rund 243.000 Wohnungen von 28,8 bis 36 Milliarden Euro Entschädigung aus. Zusätzlich rechnete er mit Erwerbsnebenkosten und weiteren einmaligen Aufwendungen von bis zu gut zwei Milliarden Euro.





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Noch skeptischer ist der Berliner Rechnungshof. Für seine Modellrechnung hat er vier mögliche Entschädigungssummen angesetzt: acht und elf Milliarden Euro, die an frühere Berechnungen der Initiative anknüpfen, sowie 29 und 36 Milliarden Euro - die gerundeten Grenzen der amtlichen Kostenschätzung.





Nur bis zu Kosten von höchstens acht Milliarden Euro sieht der Rechnungshof Spielraum für niedrigere Mieten. Schon bei elf Milliarden Euro wäre nach seinem Modell keine Senkung gegenüber dem damaligen Mietspiegel mehr möglich. Bei 29 beziehungsweise 36 Milliarden Euro wären ohne Zuschüsse des Landes sogar Mieten nötig, die rund 69 beziehungsweise 96 Prozent über der damaligen Vergleichsmiete liegen.









Was für ein Konzept soll das sein, dass alleine darauf beruht, anderen(die als "böse" Miethaie geframt werden) gegen deren Willen etwas unterhalb eines fairen, marktüblichen Verkehrswertes mittels Mobilisierung eines Teils der Gesellschaft(von der Wohnungsnot betroffene Bürger/Wähler) unter Vortäuschung falscher Tatsachen wegzunehmen, um sich hinterher als vermeintlicher Wohltäter/Retter genau dieser Gruppe präsentieren zu können? Dass dadurch die betroffenen Konzerne mit hoher Wahrscheinlichkeit wirtschaftlich an deren Existenzgrenzen oder darüber hinaus gebracht werden, Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, Sparer und Anteilseigner von diesen Konzernen dann ebenfalls davon betroffen sind, sich internationale Investoren zurückziehen, der Wohnungsneubau damit auf Jahre brach liegt, darauf kommt von diesen Weltverbesserern anscheinend niemand.





Ich meine daraus kann man unter anderem zwei Schlüsse ziehen. Diejenigen, die den vermeintlichen Wohltätern auf den Leim gehen sind entweder etwas naiv (denn sonst würden sie diese offensichtliche Täuschung durchschauen) oder aber so verzweifelt, dass sie sämtliche moralischen Bedenken einfach ignorieren. Und diejenigen, die sich als vermeintliche Wohltäter und moralisch edle Ritter hervortun wollen, sind mitnichten Wohltäter und moralisch gesehen schon gar nicht die besseren Menschen/Politiker, für die sie sich aber scheinbar halten. Sie spielen nur mit Menschen und deren Nöten, spielen verschiedene Interessengruppen innerhalb der Gesellschaft gegeneinander aus und sorgen gleichzeitig für große ökonomische Kollateralschäden und treiben die Spaltung der Gesellschaft weiter voran.















