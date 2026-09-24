DAX-FLASH
Leitindex weitet Korrektur aus - Unruhe am Ölmarkt, Zinsanstieg
- Dax dürfte seine Korrektur zunächst ausweiten
- Ölpreise und steigende Zinsen verunsichern Anleger
- Trump und Xi beraten über ausgesetzte China-Zölle
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei insgesamt schwächeren Vorgaben dürfte der Dax seine Vortageskorrektur am Donnerstag zunächst noch etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 25.330 Punkte. Damit zeichnet sich ein neuerlicher Test der 100-Tage-Linie bei aktuell 25.319 Punkten ab. In der Vorwoche war der Dax bereits zeitweise unter dieses längerfristige Trendbarometer gerutscht, hatte sich dann aber noch gefangen.
Die Entwicklung am Ölmarkt, momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen, verunsichert die Anleger weiter. Gleichzeitig steigen die Zinsen am Anleihemarkt deutlich. Am Mittwoch hatten die zuletzt etwas moderateren Ölpreise wieder deutlich angezogen, nachdem in der Straße von Hormus erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten war. Der Iran knüpfte ihre mögliche Öffnung derweil in Gesprächen mit den USA an Bedingungen. Am Morgen wurde Öl wieder etwas billiger, der Preis für die Nordseesorte Brent blieb aber klar über 100 Dollar je Fass.
Zudem konnten die Rekorde im Nasdaq 100 vom Dienstag am Vorabend nicht bestätigt werden. Der US-Auswahlindex der Technologiebörse legte am alten Höchststand vom Juni wieder den Rückwärtsgang ein. Im Fokus steht das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping an diesem Donnerstag. Ein erstes Ergebnis gibt es bereits.
Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden laut US-Finanzminister Scott Bessent um weitere zwei Monate aufgeschoben. Das sagte Bessent am Mittwoch (Ortszeit) dem Sender Fox News zu Beginn eines dreitägigen Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington./ag/zb
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Guten Morgen! 😄
Endlich ist die Börsenwelt wieder gerettet. Nach dem Zähneputzen kurz das Fenster geöffnet, einmal tief durchgeatmet, den Himmel inspiziert – und schon steht die Tagesrichtung fest. 🔮📈📉
50/50 – mehr braucht es offenbar nicht. Alle Charts, Indikatoren, Unternehmenszahlen, Wirtschaftsdaten und sonstigen Kleinigkeiten, mit denen sich andere Leute völlig unnötig beschäftigen, können wir damit getrost in die Tonne treten. 😂
Und selbstverständlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Börsencrash oder … Börsencrash. Dazwischen scheint sich die Börse bislang erfolgreich zu verstecken.
Ich finde es immer wieder faszinierend, mit welcher Gewissheit manche Menschen die komplette Finanzwelt erklären können, während der Rest der Marktteilnehmer noch so tut, als wäre Börse ein klein wenig komplexer als ein Blick aus dem Küchenfenster. 😎
Aber gut – schön, dass uns wenigstens jemand zuverlässig mitteilt, was die Börse heute wieder zu tun hat. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, warum die Börse selbst davon offenbar noch nichts weiß. 😂
Du scheinst bei nahezu jeder Diskussion zunächst einmal das Negative herauszufiltern und anschließend den Eindruck zu vermitteln, dass du als Einziger die Charttechnik und die Funktionsweise der Börse verstanden hast – während der Rest offenbar noch im Einsteigerseminar sitzt.
Dabei wäre ein Forum eigentlich ein ziemlich guter Ort für unterschiedliche Einschätzungen, Argumente und einen konstruktiven Austausch. Es geht schließlich darum, Perspektiven gegenüberzustellen und nicht darum, bei jeder Gelegenheit den selbsternannten Börsenprofessor mit Lehrstuhl für „Ich weiß es besser“ zu geben.
Kritische Einschätzungen sind absolut legitim und können durchaus wertvoll sein. Ein dauerhaftes Weltuntergangsszenario als alleinige Analysegrundlage wird allerdings irgendwann auch nicht überzeugender, nur weil man es mit besonders viel Selbstsicherheit vorträgt.
Für die ganz große Apokalypse gibt es sicher geeignetere Bühnen – vielleicht dort, wo man ohnehin schon auf den Untergang wartet und die Sprüche dazu gleich passend in den Himmel schreibt.
Ein bisschen mehr fachlicher Austausch und ein bisschen weniger missionarischer Untergangsprophetismus würden der Diskussion jedenfalls nicht schaden.