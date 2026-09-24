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    Dividenden-Termine

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    Ausschüttungen im Blick: Diese Aktien haben heute Ex-Date

    Wer auf Dividenden achtet, sollte diese Aktien heute im Blick behalten: Sie handeln ex Dividende und können entsprechend mit Dividendenabschlag reagieren.

    Dividenden-Termine - Ausschüttungen im Blick: Diese Aktien haben heute Ex-Date
    Foto: Sundry Photography - 328659349

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 24.09.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Aktuelle Dividendentermine: Ex-Dividenden-Tag am 24.09.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Standard Life
    		GB +8,92 % interim 0,28GBP
    Seagate Technology Holdings
    		IE +2,75 % quartalsweise 0,74USD
    BNP Paribas (A)
    		FR +9,33 % interim 3,23EUR
    Stora Enso (R)
    		FI +2,47 % final 0,12EUR
    Central Asia Metals
    		GB +8,34 % interim 0,08GBP
    NewtekOne
    		US +6,69 % quartalsweise 0,19USD
    NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund of Beneficial Interest
    		US +11,27 % monatlich 0,13USD
    Invitation Homes
    		US +3,81 % quartalsweise 0,30USD
    Getty Realty (Holding Company)
    		US +6,65 % quartalsweise 0,49USD
    Sempra Energy (doing business Sempra)
    		US +3,21 % quartalsweise 0,66USD
    Build-A-Bear Workshop
    		US +2,63 % quartalsweise 0,23USD
    New Jersey Resources
    		US +3,88 % quartalsweise 0,50USD
    Computacenter
    		GB +2,74 % interim 0,27GBP
    Designer Brands Registered (A)
    		US +2,65 % quartalsweise 0,05USD
    Evertz Technologies
    		CA +11,84 % quartalsweise 0,21CAD
    Rightmove
    		GB +1,39 % interim 0,04GBP
    HGCL TRUS/PAR VTG FPD 0.025
    		GB +1,12 % interim 0,02GBP
    Drax Group
    		GB +4,36 % interim 0,13GBP
    Real Estate Credit Investments Limited GBP
    		GG +7,05 % quartalsweise 0,03GBP
    abrdn Private Equity Opportunities Trust
    		GB +3,09 % quartalsweise 0,05GBP

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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