JPMORGAN stuft AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Akzo Nobel beim Kursziel von 72 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Chetan Udeshi sieht die geplante Verschmelzung mit Axalta als sinnvollen Konsolidierungsschritt in einem Marktsegment mit wenn überhaupt nur sehr geringem Wachstum, wie er am Mittwoch schrieb. Umso größer sei das Synergiepotenzial für die beiden Lack- und Beschichtungshersteller. Selbst wenn sich das Ziel für die Kostensynergien als zu ambitioniert erweise - die Aktienbewertung preise bislang ohnehin nur einen kleinen Teil der avisierten Fusionsvorteile ein. Jeder mögliche Verkauf von Geschäftsbereichen dürfte zu höheren Bewertungen realisiert werden können./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 56,85EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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