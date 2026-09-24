Diesen 2 Explorer-Aktien gelingt der Ausbruch aufs Jahreshoch!

Seit dem Top des Goldpreises zum Jahresbeginn ging es bis dato über 20% nach unten. Diesem Trend konnten sich letztlich auch die Edelmetallexplorer nicht entziehen, wobei es mehrfach durchaus gelungen ist, das Kursniveau zu halten oder nur gering abzurutschen.

Seit einigen Wochen gibt es bei einigen Explorerwerten erste Ansätze, wieder nach oben zu drehen. Zwei der von uns beobachteten Werte ist bereits ein signifikanter Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung bis zu einem neuen Zwölfmonatshoch gelungen - bei beiden gab es übrigens schon im Mai erste Hinweise darauf.

Ausbruch auf Zwölfmonatshoch

Der kanadische Gold- und Kupferexplorer Axo Metals (TSXV: AXO / WKN: A416BY) erreichte Ende Februar kurzfristig einen Hochpunkt bei ca. 1,00 kanadischen Dollar, fiel danach wieder in den Bereich um 0,75 CAD zurück und oszillierte danach für vier Monate um diese Marke herum. Ende August begann - begleitet von zunehmenden Umsätzen - der aktuell andauernde

Anstieg, der vor Kurzem Tag zu einem neuen Zwölfmonatshoch führte.

Der MACD Indikator zeigt (mit einer kurzen Unterbrechung) seit Ende Juli ein Kaufsignal. Beim Chaikin Money Flow findet der Verlauf mehrheitlich in der grünen (Kapitalzufluss anzeigenden) Zone statt. Die mittel- und langfristige Tendenz ist positiv, beide Durchschnittslinien steigen stetig an.

Quelle: Comdirect

Auch der kanadische Goldexplorer, Storm Exploration (TSXV: STRM / WKN: A3D37E) kam zunächst nicht voran, konnte aber bereits im Mai den Grundstein für den weiteren Anstieg legen. Nach einer zweimonatigen Pause in den Sommermonaten ging es dann auch hier weiter nach oben zu einem neuen Zwölfmonatshoch.

Nachdem der MACD Indikator bereits im Mai ein massives Kaufsignal hervorbrachte, gelang dies nach der Konsolidierungsphase erneut. Die blaue Linie kreuzte die rote Linie im August nach oben und schafft es (wenn auch mühsam) darüber zu bleiben. Beide Durchschnittslinien steigen klar an, das ist positiv. Bemerkenswert ist, dass es im Mai der 100er nicht gelungen ist, die 200er nachhaltig nach unten zu kreuzen - ab Juni steht die Ampel daher wieder eindeutig auf Grün.

Quelle: Comdirect

Massiver Kapitalzufluss schon im Mai

Bei beiden Charts fällt auf, dass der den Kapitalfluss anzeigende Chaikin Money Flow bereits im Mai massiv im grünen Bereich notierte - begleitet auch von höheren Umsätzen.

Möglicherweise sind die Aktienkurse der beiden Unternehmen die Vorboten einer kommenden allgemeinen positiven Entwicklung. Wir beobachten bereits weitere Kandidaten und werden Sie bald darüber informieren.

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