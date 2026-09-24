🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte seine Verluste am Donnerstag ausweiten
    • Ölpreise und Renditen schüren neue Inflationssorgen
    • US-Börsen geben nach, Japans Nikkei legt zu
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Verluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Bei insgesamt schwächeren Vorgaben dürfte der Dax am Donnerstag seine Verluste vom Vortag noch etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 25.330 Punkte. Damit zeichnet sich ein neuerlicher Test der 100-Tage-Linie ab. In der Vorwoche war der Dax bereits zeitweise unter dieses längerfristige Trendbarometer gerutscht, hatte sich dann aber gefangen. Die Entwicklung am Ölmarkt, momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen, verunsichert die Anleger weiter. Die Renditen am Anleihemarkt steigen wieder deutlich.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.188,74€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.936,40€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - SCHWACH - Die US-Aktienmärkte sind zur Wochenmitte ins Minus gerutscht. Steigende Ölpreise und unerwartet starke US-Konjunkturdaten sorgten für wieder zunehmende Inflationssorgen und verstärkten Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Steigende Anleiherenditen belasteten. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,68 Prozent tiefer. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,85 Prozent abwärts, nachdem er tags zuvor seine Erholungsrally mit einem Rekordhoch gekrönt hatte.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach der feiertagsbedingt längeren Handelspause in Japan legte der Nikkei 225 dort zuletzt um 1,2 Prozent zu. In China schwächelten die Märkte hingegen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gab zuletzt um 1,3 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,5 Prozent ein. Zu Beginn des Staatsbesuchs von Chinas Präsident Xi Jinping in den USA hat die US-Regierung unterdessen eine Zollpause verlängert. Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden laut Finanzminister Scott Bessent um zwei Monate aufgeschoben. Wäre die Einigung ausgelaufen, hätte China auch seine Exportkontrollen auf seltene Erden ausgeweitet. Von chinesischer Seite lag zunächst keine Bestätigung vor.

    ^
    DAX 25.410,63 -0,66%
    XDAX 25.356,20 -1,32%
    EuroSTOXX 50 6.299,82 -0,39%
    Stoxx50 5.352,67 -0,16%

    DJIA 51.511,59 -0,68%
    S&P 500 7.706,03 -0,76%
    NASDAQ 100 30.470,29 -0,85%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 120,07 0,09%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1385 0,03%
    USD/Yen 157,90 -0,27%
    Euro/Yen 179,77 -0,23%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 84.338 -0,06%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 102,30 -0,78 USD WTI 91,44 -0,72 USD°

    /jha/





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bitcoin - BTC~USD

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bitcoin. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um eine bullische Kurserwartung mit Zielen von 92.000 bis 97.000 US-Dollar, teils gefolgt von einer möglichen Korrektur auf 65.000 Dollar und Seitwärtsphase. Als Treiber gelten FOMO, ein möglicher Shortsqueeze, ETFs, breitere institutionelle Nutzung und die begrenzte, durch verlorene Coins reduzierte Menge. Uneinigkeit besteht über Trumps Einfluss und US-Regulierungsrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bitcoin eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Leichte Verluste erwartet FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Bei insgesamt schwächeren Vorgaben dürfte der Dax am Donnerstag seine Verluste vom Vortag noch etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     