JPMorgan nimmt Akzo Nobel mit 'Overweight' wieder auf

+ 37% und noch nicht am Ende

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 58,13 auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Akzo Nobel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Akzo Nobel Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von -4,23 %/+25,37 % bedeutet.