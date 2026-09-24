Berlin-Wahl setzt Vonovia unter Druck: Aktie auf tiefstem Stand seit 2023

Vonovia wäre von einer solchen Politik besonders betroffen. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen besitzt der Konzern nach eigenen Angaben rund 130.000 Wohnungen in Berlin. Im strategischen Bestand stehen etwa 138.000 Wohnungen, die zum Ende des zweiten Quartals mit rund 23,5 Milliarden Euro bewertet wurden. Der Konzern beziffert seinen Anteil am Berliner Wohnungsmarkt auf weniger als acht Prozent.

Die Berliner Abgeordnetenhauswahl hat die politische Debatte über den Wohnungsmarkt verschärft – und die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia unter Druck gesetzt. Die Linke gewann die Wahl mit 25,7 Prozent deutlich vor CDU (18,8 Prozent) und AfD (16,3 Prozent). Spitzenkandidatin Elif Eralp bekräftigte nach dem Urnengang, große Wohnungskonzerne vergesellschaften und einen Mietendeckel für landeseigene Wohnungen einführen zu wollen.

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Die Forderungen der Linken knüpfen an den Volksentscheid von 2021 an. Damals hatten sich die Berlinerinnen und Berliner für die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände gegen Entschädigung ausgesprochen. Ziel ist es, der Stadt durch rund 220.000 zusätzliche kommunale Wohnungen größeren Einfluss auf Mieten und Wohnraumversorgung zu verschaffen. Experten verweisen jedoch auf erhebliche rechtliche, politische und finanzielle Hürden.

Auch die Bildung einer entsprechenden Regierungskoalition ist offen. Rechnerisch wäre ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD möglich, das die Linke ausschließen würde. Zwar unterstützen die Grünen die Vergesellschaftungspläne grundsätzlich, die SPD steht ihnen jedoch skeptisch gegenüber. Spitzenkandidat Steffen Krach äußerte Zweifel, dass eine Enteignung umgesetzt werden könne. Zudem hat die Bundesregierung Gesetzespläne für ein Verbot der Vergesellschaftung von Wohnungsgesellschaften angekündigt.

An den Finanzmärkten schlug sich die politische Unsicherheit unmittelbar nieder. Die Vonovia-Aktie fiel zeitweise um mehr als zwei Prozent auf 17,29 Euro und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Juni 2023. Zum Handelsschluss betrug der Verlust noch 1,2 Prozent, während der Dax deutlich zulegte. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund 28 Prozent im Minus.

Konzernchef Luka Mucic weist die Enteignungsforderungen zurück und verweist auf Vonovias Beitrag zur Entspannung des Wohnungsmarkts. Seit 2013 seien in Berlin rund 6.000 Wohnungen gebaut worden, weitere 1.000 befänden sich im Bau. Zudem bietet der Konzern an, im Zuge des Bundeswehraufbaus zusätzliche Wohnungen für Soldatinnen, Soldaten und ihre Familien zu errichten.

Neben der Politik belasten steigende Zinsen und attraktive Anleiherenditen die Immobilienbranche. Die fremdfinanzierten Geschäftsmodelle werden dadurch teurer, während Anleger höhere Dividendenrenditen verlangen. Die Berliner Wahl erhöht damit den Druck auf Vonovia gleich an mehreren Fronten.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 17,35EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.

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