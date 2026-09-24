Bitcoin vor seltener Gewinnserie: Diese Produkte rücken jetzt in den Fokus

Der traditionell schwache September hat damit an Schrecken verloren. Seit 2013 verlor Bitcoin in diesem Monat durchschnittlich rund drei Prozent; acht von 13 Septembern endeten im Minus. In den Jahren 2023 bis 2025 verzeichnete die Kryptowährung jedoch jeweils Gewinne. Ein weiterer positiver September würde die Serie auf vier Jahre ausweiten.

Bitcoin könnte im September 2026 eine außergewöhnliche Entwicklung vollenden: eine positive Monatsserie von Juli bis September, wie sie zuletzt 2012 zu beobachten war. Nach Angaben von CoinDesk legte die Kryptowährung im Juli um 4,8 Prozent zu, bevor im August ein Plus von 25,2 Prozent folgte. Im September notierte Bitcoin ausgehend von 86.140 US-Dollar bislang rund 10,9 Prozent höher. Sollte der Kurs bis zum Monatsende auf diesem Niveau bleiben, wäre es erst das zweite Mal überhaupt, dass Bitcoin drei aufeinanderfolgende Monate mit Kursgewinnen beendet.

Der historische Vergleich mit 2012 ist allerdings ambivalent. Damals stieg Bitcoin im Juli um 41 Prozent, im August um 6,4 Prozent und im September um 24,4 Prozent. Im Oktober folgte zunächst ein Rückgang um 9,7 Prozent. Anschließend startete der Kurs jedoch eine beispiellose Rallye: Vom Tief bei 10,17 US-Dollar am 26. Oktober stieg Bitcoin innerhalb von 165 Tagen auf 230 US-Dollar. Ein ähnlicher Verlauf lässt sich daraus nicht verlässlich ableiten. Sollte Bitcoin im Oktober 2026 dennoch zulegen, könnte sich die Gewinnserie auf vier Monate verlängern. In der Kryptobranche gilt der Oktober wegen seiner häufig positiven Entwicklung als „Uptober“.

Parallel dazu erweitert Infrastructure Capital Advisors sein europäisches ETF-Angebot. Der neue S&P 500 Option Income UCITS ETF (SPYC) ist an der London Stock Exchange, Xetra und der Borsa Italiana gelistet und in elf europäischen Märkten registriert. Der Fonds kombiniert eine aktiv ausgewählte Auswahl von S&P-500-Aktien mit einer Covered-Call-Strategie. Ziel sind regelmäßige monatliche Erträge bei gleichzeitiger Beteiligung an möglichen Kursgewinnen. Die Strategie ist jedoch mit Options-, Markt- und Verlustrisiken verbunden und richtet sich laut Anbieter an professionelle Anleger.

Auch im Bereich alternativer Anlagen gibt es einen Vorstoß: Seahawk Investments legt mit dem Seahawk Maritime Credit Fund I einen Luxemburger Private-Credit-Fonds für die Schifffahrtsbranche auf. Ein Family Office hat rund 80 Millionen US-Dollar zugesagt; angestrebt werden 150 Millionen US-Dollar. Investiert werden soll in vorrangig besicherte Kredite für Schiffe und maritime Ausrüstung. Der Fonds kann bis zu 1:1 hebeln und ist ausschließlich professionellen Anlegern zugänglich.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 84.184USD auf CryptoCompare Index (24. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

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