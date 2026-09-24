🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    425 Aufrufe 425 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall greift an: Marine- und Drohnengeschäft vor dem Durchbruch

    Rheinmetall greift an: Marine- und Drohnengeschäft vor dem Durchbruch
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    **Rheinmetall baut Marine- und Drohnengeschäft aus**

    Rheinmetall erweitert sein maritimes Geschäft und positioniert sich zugleich stärker als Anbieter vernetzter, autonomer Verteidigungssysteme. Die Division Naval Systems übernimmt künftig die Wartung und Instandsetzung von vier neuen LNG-Zollschiffen. Grundlage ist ein mehrjähriger Rahmenvertrag mit der Generalzolldirektion. Der Auftrag umfasst planmäßige Wartungen, Reparaturen sowie Unterstützung bei technischen Notfällen. Einsatzorte sind unter anderem Lubmin, Neustadt in Holstein, Wilhelmshaven und Emden.

    Bei den Schiffen handelt es sich um ein 67 Meter langes Zollschiff sowie drei jeweils 55 Meter lange Einheiten. Die drei kleineren Schiffe wurden auf der Peene-Werft gebaut und im vergangenen Jahr fristgerecht an den Zoll übergeben. Rheinmetall kann bei den Serviceleistungen auf Erfahrungen aus der Bauphase zurückgreifen, insbesondere auf das Know-how des Standorts Wolgast. Die aus Aluminium gefertigten Schiffe überwachen den grenzüberschreitenden Warenverkehr im deutschen Hoheitsgebiet und in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    961,47€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.082,19€
    Basispreis
    8,62
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

    Für Rheinmetall ist der Vertrag ein weiterer Schritt, um das maritime Servicegeschäft über den Neubau hinaus auszubauen. Das Unternehmen will seine Kunden künftig über den gesamten Lebenszyklus der Schiffe begleiten und damit langfristige, planbare Erlöse erschließen.

    Parallel testet der Konzern bei der multinationalen Großübung REPMUS26 vor Portugal autonome Marinesysteme. Im Mittelpunkt steht ein mobiles, containerisiertes Führungs- und Kontrollzentrum, das von der Deutschen Marine genutzt wird. Über die Softwareplattform Rheinmetall Battlesuite werden Daten aus Unterwasser- und Überwassersensoren zu einem gemeinsamen Lagebild zusammengeführt. Die offene Architektur soll Systeme verschiedener Hersteller verknüpfen und ihre Steuerung über eine gemeinsame Oberfläche ermöglichen.

    An der Übung nehmen nach Angaben der portugiesischen Marine mehr als 1.500 Personen aus 36 Marinen, über 60 Unternehmen und 13 Universitäten teil. Im Einsatz sind mehr als 300 unbemannte Systeme und 14 Schiffe. Rheinmetall will sich damit als Systemintegrator für den Schutz von Häfen, Küstengewässern und kritischer Infrastruktur etablieren. Nach der Übernahme des Militärschiffbauers NVL und dem Produktionsstart des unbemannten Schnellboots Kraken K3 Scout gewinnt das Marinegeschäft weiter an Gewicht.

    Auch bei Kampfdrohnen steigt der Wettbewerb. Das Berliner Start-up Stark Defence bereitet die erste Lieferung einer Bundeswehr-Großbestellung vor. Der Rahmenvertrag umfasst 2,9 Milliarden Euro, zunächst ist eine Tranche über 275 Millionen Euro vorgesehen. Die Virtus-Drohne kann bis zu 130 Kilometer weit fliegen und 75 Minuten in der Luft bleiben. Gemeinsam mit Helsing und Rheinmetall zählt Stark zu den Anbietern milliardenschwerer Bundeswehrverträge.

    Die neue Rüstungsmesse Euro Defence Expo in Essen unterstreicht den wachsenden Markt. Rund 360 Hersteller aus 28 Ländern präsentieren dort Drohnen, Sensorik und autonome Systeme. Nordrhein-Westfalen will mit dem Programm „Defence.Tech.NRW“ zudem 24 Projekte fördern – von Drohnenabwehr und Künstlicher Intelligenz bis zur Satellitenkommunikation.



    Rheinmetall

    -2,07 %
    +0,28 %
    -11,97 %
    -12,60 %
    -46,93 %
    +305,82 %
    +1.143,22 %
    +1.503,77 %
    +43.136,94 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 1.021EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rheinmetall greift an: Marine- und Drohnengeschäft vor dem Durchbruch **Rheinmetall baut Marine- und Drohnengeschäft aus** Rheinmetall erweitert sein maritimes Geschäft und positioniert sich zugleich stärker als Anbieter vernetzter, autonomer Verteidigungssysteme. Die Division Naval Systems übernimmt künftig die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     