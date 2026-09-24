Microsoft vor KI-Schub: Analysten sehen 16 % Kurspotenzial
**Microsoft: KI-Hoffnungen treffen auf Margen- und Gaming-Sorgen**
Die Microsoft-Aktie erhält Rückenwind von der Wall Street. Das US-Analysehaus Stifel hat seine Einschätzung von „Halten“ auf „Kaufen“ angehoben und das Kursziel von 530 auf 575 US-Dollar erhöht. Analyst Brad Reback sieht mehrere Wachstumstreiber, die den Umsatz des Softwarekonzerns mittelfristig in den mittleren bis hohen Zehnprozentbereich beschleunigen könnten.
Im Zentrum steht die wachsende Bedeutung künstlicher Intelligenz. Nach Einschätzung Rebacks stellen Open-Source-Modelle keinen Gegenwind für Microsoft dar, sondern könnten die Strategie des Konzerns sogar unterstützen. Zusätzliche Datencenter-Kapazitäten, Effizienzgewinne im Cloud-Geschäft Azure und eine steigende Umsatzbeteiligung an OpenAI sollen das Wachstum fördern. Hinzu kommen höhere Nutzungsraten des KI-Assistenten Copilot sowie zunehmender Datenverkehr über die Entwicklerplattform GitHub.
Auch bei den Margen ist Stifel inzwischen zuversichtlicher. Effizienzgewinne in Azure, der Wegfall bestimmter Zahlungen an OpenAI und eine diszipliniertere Investitionspolitik könnten die Bruttomargen stabilisieren. Microsoft profitiert zudem von der steigenden Bewertung OpenAIs. Neue Finanzierungsrunden, unter anderem durch SoftBank, erhöhen den Unternehmenswert des KI-Spezialisten. Microsoft kann daraus Bewertungsgewinne in seiner Bilanz berücksichtigen.
Jefferies sieht derweil im klassischen Softwaregeschäft einen bislang unterschätzten KI-Hebel. Analyst Brent Thill bewertet die Aktie ebenfalls mit „Buy“ und nennt ein Kursziel von 575 US-Dollar. Besonders die Plattform Microsoft 365 Cloud könne durch zusätzliche KI-Funktionen stärker monetarisiert werden. Das neue Enterprise-Paket E7 kostet 99 US-Dollar je Nutzer und Monat und bündelt Produktivitätssoftware mit erweiterten KI-Diensten. Zudem könnten spezialisierte KI-Agenten wie Cowork neben wiederkehrenden Lizenzgebühren nutzungsabhängige Erlöse ermöglichen.
Der Analystenkonsens ist klar positiv. Von 55 Bewertungen entfallen 39 auf „Kaufen“ und 14 auf „Übergewichten“; lediglich zwei neutrale Einschätzungen bleiben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 577 US-Dollar. Stifel sieht damit ein Aufwärtspotenzial von 15,9 Prozent.
Gleichzeitig bleibt die Aktie ein Underperformer. Seit Jahresbeginn liegt sie nur knapp vier Prozent im Plus und damit hinter dem Gesamtmarkt und dem Nasdaq 100. Risiken bestehen zudem durch die gestiegene Nettoverschuldung, hohe KI-Investitionen und potenziell schwächere Cashflows. Auch das Gaming-Geschäft wird umgebaut: Stellenabbau und Studiozusammenlegungen sollen die Profitabilität von Xbox verbessern. Microsoft konzentriert Kapital damit zunehmend auf Cloud und KI – die größten Wachstumshoffnungen des Konzerns.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 500,6EUR auf Nasdaq (24. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
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