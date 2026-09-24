Amazon startet KI-Agenten für Händler – er arbeitet selbstständig

Über sogenannte Workflows kann der Agent dauerhaft im Hintergrund arbeiten. Händler sollen etwa benachrichtigt werden, wenn Kundenbewertungen deutlich zurückgehen, Preise auffällig schwanken oder sich andere wichtige Kennzahlen verändern. Zusätzlich lassen sich individuelle Verkäuferprofile anlegen. Auf dieser Grundlage kann die KI Empfehlungen zur Preisgestaltung, zu Werbeaktionen und zur Bestandsplanung stärker auf den jeweiligen Anbieter zuschneiden. Amazon will damit insbesondere kleinen und mittleren Händlern helfen, effizienter mit größeren Wettbewerbern zu konkurrieren.

Amazon baut seine Position im Plattform- und KI-Geschäft weiter aus. Der Konzern hat einen KI-gestützten Agenten für Drittanbieter vorgestellt, der Händlern administrative und operative Aufgaben abnehmen soll. Der sogenannte Seller Assistant kann unter anderem Produkte einstellen, Lagerbestände überwachen, Daten auswerten und Handlungsempfehlungen geben. Anders als klassische Chatbots soll das System nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern eigenständig Prozesse ausführen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Dienst soll kostenlos und freiwillig angeboten werden. Händler können nach Angaben Amazons selbst festlegen, welche personenbezogenen Daten sie teilen. Zudem soll sich der Agent über ein Plug-in mit externen KI-Anwendungen verbinden lassen. Zum Start werden unter anderem Amazons eigene Quick-Dienste und Anthropics Assistent Claude unterstützt.

Strategisch ist der Schritt für Amazon relevant, weil rund die Hälfte des weltweiten Handelsvolumens auf dem Marktplatz von Drittanbietern stammt. Vereinfachte Abläufe könnten die Attraktivität der Plattform erhöhen, Händler stärker binden und zusätzliche Informationen über Produkte, Nachfrage und Markttrends liefern. Zugleich fügt sich der Dienst in Amazons umfassende KI-Offensive ein, die hohe Investitionen in Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur und eigene Modelle erfordert. Analysten sehen darin grundsätzlich Chancen für Wachstum und steigende Effizienz. Allerdings konkurriert Amazon mit Microsoft, Google und spezialisierten Anbietern um die führende Rolle bei Unternehmensagenten.

Parallel beschäftigt den Konzern ein Rechtsstreit in Deutschland. Das Landgericht Karlsruhe prüft, ob dm seine Online-Apotheke dm-med in der derzeitigen Form weiter betreiben darf. Die Wettbewerbszentrale kritisiert, dass der über die dm-Homepage erreichbare Shop für Verbraucher möglicherweise nicht ausreichend von der Drogerie getrennt sei. Im Mittelpunkt stehen wettbewerbs- und arzneimittelrechtliche Fragen. Ein Urteil ist für den 9. Dezember angekündigt, der Streit dürfte jedoch durch mehrere Instanzen bis zum Bundesgerichtshof gehen.

An den Finanzmärkten wird Amazons KI-Strategie zudem vor dem Hintergrund hoher Investitionen diskutiert. Skeptiker warnen vor Überkapazitäten und möglichen Abschreibungen, falls große KI-Kunden wie OpenAI oder Anthropic in Schwierigkeiten geraten. Befürworter verweisen dagegen auf Amazons stabile Gewinne und Cashflows auch außerhalb des KI-Geschäfts.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 249,3EUR auf Nasdaq (24. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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