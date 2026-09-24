🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon startet KI-Agenten für Händler – er arbeitet selbstständig

    Amazon startet KI-Agenten für Händler – er arbeitet selbstständig
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    Amazon baut seine Position im Plattform- und KI-Geschäft weiter aus. Der Konzern hat einen KI-gestützten Agenten für Drittanbieter vorgestellt, der Händlern administrative und operative Aufgaben abnehmen soll. Der sogenannte Seller Assistant kann unter anderem Produkte einstellen, Lagerbestände überwachen, Daten auswerten und Handlungsempfehlungen geben. Anders als klassische Chatbots soll das System nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern eigenständig Prozesse ausführen.

    Über sogenannte Workflows kann der Agent dauerhaft im Hintergrund arbeiten. Händler sollen etwa benachrichtigt werden, wenn Kundenbewertungen deutlich zurückgehen, Preise auffällig schwanken oder sich andere wichtige Kennzahlen verändern. Zusätzlich lassen sich individuelle Verkäuferprofile anlegen. Auf dieser Grundlage kann die KI Empfehlungen zur Preisgestaltung, zu Werbeaktionen und zur Bestandsplanung stärker auf den jeweiligen Anbieter zuschneiden. Amazon will damit insbesondere kleinen und mittleren Händlern helfen, effizienter mit größeren Wettbewerbern zu konkurrieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Long
    232,57€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    264,27€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Dienst soll kostenlos und freiwillig angeboten werden. Händler können nach Angaben Amazons selbst festlegen, welche personenbezogenen Daten sie teilen. Zudem soll sich der Agent über ein Plug-in mit externen KI-Anwendungen verbinden lassen. Zum Start werden unter anderem Amazons eigene Quick-Dienste und Anthropics Assistent Claude unterstützt.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Strategisch ist der Schritt für Amazon relevant, weil rund die Hälfte des weltweiten Handelsvolumens auf dem Marktplatz von Drittanbietern stammt. Vereinfachte Abläufe könnten die Attraktivität der Plattform erhöhen, Händler stärker binden und zusätzliche Informationen über Produkte, Nachfrage und Markttrends liefern. Zugleich fügt sich der Dienst in Amazons umfassende KI-Offensive ein, die hohe Investitionen in Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur und eigene Modelle erfordert. Analysten sehen darin grundsätzlich Chancen für Wachstum und steigende Effizienz. Allerdings konkurriert Amazon mit Microsoft, Google und spezialisierten Anbietern um die führende Rolle bei Unternehmensagenten.

    Parallel beschäftigt den Konzern ein Rechtsstreit in Deutschland. Das Landgericht Karlsruhe prüft, ob dm seine Online-Apotheke dm-med in der derzeitigen Form weiter betreiben darf. Die Wettbewerbszentrale kritisiert, dass der über die dm-Homepage erreichbare Shop für Verbraucher möglicherweise nicht ausreichend von der Drogerie getrennt sei. Im Mittelpunkt stehen wettbewerbs- und arzneimittelrechtliche Fragen. Ein Urteil ist für den 9. Dezember angekündigt, der Streit dürfte jedoch durch mehrere Instanzen bis zum Bundesgerichtshof gehen.

    An den Finanzmärkten wird Amazons KI-Strategie zudem vor dem Hintergrund hoher Investitionen diskutiert. Skeptiker warnen vor Überkapazitäten und möglichen Abschreibungen, falls große KI-Kunden wie OpenAI oder Anthropic in Schwierigkeiten geraten. Befürworter verweisen dagegen auf Amazons stabile Gewinne und Cashflows auch außerhalb des KI-Geschäfts.



    Amazon

    -0,68 %
    +1,27 %
    -1,31 %
    +6,32 %
    +16,42 %
    +79,75 %
    +50,29 %
    +510,36 %
    +315.189,86 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
    Amazon direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 249,3EUR auf Nasdaq (24. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Amazon startet KI-Agenten für Händler – er arbeitet selbstständig Amazon baut seine Position im Plattform- und KI-Geschäft weiter aus. Der Konzern hat einen KI-gestützten Agenten für Drittanbieter vorgestellt, der Händlern administrative und operative Aufgaben abnehmen soll. Der sogenannte Seller Assistant kann …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     