🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktievorwärtsNachrichten zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
    257 Aufrufe 257 0 Kommentare 0 Kommentare

    AT&S startet durch: Marvell-Deal befeuert KI-Fantasie und Aktie

    AT&S startet durch: Marvell-Deal befeuert KI-Fantasie und Aktie
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

    AT&S baut seine Position im Geschäft mit Hochleistungselektronik und Künstlicher Intelligenz aus. Der österreichische Leiterplatten- und IC-Substrathersteller hat mit dem US-Chipkonzern Marvell Technology eine langfristige Vereinbarung zur Erweiterung der Produktionskapazitäten geschlossen. Im Mittelpunkt stehen moderne IC-Substrate und Advanced-Packaging-Lösungen, die in der nächsten Generation von KI- und Cloud-Infrastrukturen eingesetzt werden.

    Die Vereinbarung knüpft an die bestehende Zusammenarbeit beider Unternehmen an. Marvell entwickelt Halbleiterlösungen für Dateninfrastrukturen und benötigt angesichts des rasanten Ausbaus von Rechenzentren zusätzliche, langfristig gesicherte Fertigungskapazitäten. AT&S soll diese Nachfrage unter anderem über den Ausbau seines Standorts im malaysischen Kulim bedienen. Dort wird das bestehende Werk 2 vollständig erweitert. Zusätzlich entsteht eine neue Produktionsstätte für IC-Substrat-Kerne und Advanced Packaging.

    Langfristige Kundenvereinbarungen wie jene mit Marvell sind für AT&S von strategischer Bedeutung. Sie sollen die milliardenschweren Investitionen in Kulim absichern, die Auslastung verbessern und dem Unternehmen eine disziplinierte Ausbauplanung ermöglichen. Vorstandschef Michael Mertin sprach von einem wichtigen Meilenstein in der Partnerschaft. Finanzvorstand Gerrit Steen betonte zugleich, dass Wachstum, finanzielle Flexibilität und eine solide Bilanz miteinander in Einklang gebracht werden sollen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Der strukturelle Wandel in der Halbleiterindustrie spielt AT&S in die Hände. KI-Systeme werden leistungsfähiger und komplexer, während Chiplet-Architekturen den Bedarf an größeren Substraten, höheren Integrationsdichten und mehrlagigen Verbindungslösungen erhöhen. AT&S produziert an Standorten in Österreich, China, Malaysia und Indien und beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter. Zu den wichtigsten Einsatzfeldern zählen neben KI-Infrastruktur und High Performance Computing auch Automotive, mobile Endgeräte sowie Luft- und Raumfahrt.

    An der Wiener Börse hat die Aktie in diesem Jahr bereits um rund 525 Prozent zugelegt. Dennoch sehen Analysten weiteres Potenzial. ODDO BHF hob das Kursziel von 220 auf 250 Euro an und bestätigte die Einstufung „Outperform“. Ausgehend von einem Kurs von etwa 208 Euro entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent.

    Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält AT&S durch eine Stimmrechtsmitteilung von BlackRock. Der US-Vermögensverwalter erhöhte seine Gesamtposition einschließlich Finanzinstrumenten auf 4,03 Prozent, nach zuvor 3,97 Prozent. Der direkte Aktienanteil beträgt 2,88 Prozent, hinzu kommen unter anderem Differenzkontrakte. Die Meldung wurde als Korrektur für den Handelstag 21. September veröffentlicht.



    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    -2,41 %
    +27,49 %
    +50,37 %
    -8,71 %
    +821,17 %
    +620,58 %
    +497,08 %
    +1.684,93 %
    +1.346,74 %
    ISIN:AT0000969985WKN:922230
    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 204,5EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AT&S startet durch: Marvell-Deal befeuert KI-Fantasie und Aktie AT&S baut seine Position im Geschäft mit Hochleistungselektronik und Künstlicher Intelligenz aus. Der österreichische Leiterplatten- und IC-Substrathersteller hat mit dem US-Chipkonzern Marvell Technology eine langfristige Vereinbarung zur …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     