Schneider Electric will bulgarische Shelly Group übernehmen

Die Shelly Group ist im Bereich Internet der Dinge (IoT) tätig, einem System vernetzter Produkte, die eine automatisierte Steuerung im Haushalt ermöglichen. Zum Angebot der Bulgaren gehören laut Unternehmenswebsite unter anderem intelligente Sensoren, Beleuchtungssysteme und smarte Steckdosen. Die Aktien von Shelly sind an der bulgarischen Börse in Sofia notiert, aber auch in Frankfurt. im SDax. Größte Anteilseigner sind laut Bloomberg die Mitgründer Dimitar Stoyanov Dimitrov und Svetlin Iliev Todorov./tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 293 auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 346,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 352,00EUR was eine Bandbreite von +12,42 %/+19,91 % bedeutet.