JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Der nächste Kapitalmarkttag werde zum Glaubwürdigkeitstest für den Autobauer, schrieb Philippe Houchois in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. BMW müsse beweisen, dass man auf die Herausforderungen für die Branche bedachter als die Konkurrenz reagiere und weiter bessere Finanzkennzahlen abliefern könne als die meisten Rivalen. Das ehrgeizige Margenziel von acht bis zehn Prozent im Autogeschäft dürfte realistischeren mittelfristigen Vorgaben weichen, was der Aktie helfen könnte. Besonders neugierig sei er auf Aussagen zum geplanten Wachstum sowie zu möglichen weiteren Restrukturierungsaufwendungen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 18:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 57,41EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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