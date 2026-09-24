UBS stuft BMW auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Kapitalmarkttag Ende September dürfte die Ausgabe neuer mittelfristiger Ziele im Fokus stehen, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch. Nach drei Gewinnwarnungen im Zusammenhang mit China dürfte der Autobauer einen vorsichtigeren Ton anschlagen. Hummel erwartet, dass das operative Margenziel (Ebit) von acht bis zehn Prozent im Autogeschäft weiter Bestand hat. Dessen Erreichung dürfte aber auf 2030 verschoben werden. Der Experte rechnet hier für 2028 mit einem Margenziel von drei bis fünf Prozent - die Konsensschätzung liege bei 5,1 Prozent./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 57,41EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
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