Hormus-Eskalation: Drohen jetzt Ölpreisschock und Börsenbeben?

Die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman zählt zu den wichtigsten Transportwegen der Weltwirtschaft. Ein erheblicher Teil des internationalen Öl- und Flüssiggasverkehrs sowie des Handels mit Düngemitteln passiert die Route. Wiederholte Angriffe und Drohungen haben den Schiffsverkehr zuletzt stark beeinträchtigt. Der Iran versucht im Konflikt mit den USA, die Passage weitgehend zu blockieren. Zugleich eskortiert das US-Militär nach US-Medienberichten weiterhin Schiffe entlang der omanischen Küste. Auch iranische zivile Schiffe sollen von den USA angegriffen worden sein.

Die Spannungen im Nahen Osten haben sich erneut zugespitzt. In der strategisch wichtigen Straße von Hormus ist nach Angaben der britischen Schifffahrtsbehörde UKMTO ein Frachtschiff beziehungsweise Tanker von einem Geschoss getroffen worden. Das Schiff geriet demnach in Brand und trieb anschließend manövrierunfähig im Wasser. Die Besatzung wurde evakuiert. Berichten zufolge gab es zwei Opfer; zunächst blieb unklar, ob es sich um Tote oder Verletzte handelt. In einer späteren Meldung war von zwei leicht verletzten Besatzungsmitgliedern die Rede. Umweltschäden seien bislang nicht bekannt.

Vor diesem Hintergrund deutet sich in Teheran zumindest vorsichtig eine diplomatische Öffnung an. Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf erklärte, Diplomatie bedeute keine Kapitulation, sondern die Überführung militärischer Stärke in politische Erfolge. Zugleich machte er deutlich, dass der Iran keine schnellen Zugeständnisse an US-Präsident Donald Trump plane. Präsident Massud Peseschkian hielt sich zur UN-Generalversammlung in New York auf, wo mögliche Kontakte zu Vermittlern oder US-Vertretern erwartet wurden. Der frühere Parlamentspräsident Mehdi Karrubi forderte ein Treffen zwischen Peseschkian und Trump, sofern die Rahmenbedingungen dies zuließen.

Zusätzliche geopolitische Bedeutung hat ein Abkommen zwischen den USA, Dänemark und Grönland. Es soll die Sicherheitszusammenarbeit in der Arktis stärken und das seit 1951 bestehende Verteidigungsarrangement fortführen. Washington will verhindern, dass China oder Russland militärischen oder wirtschaftlichen Einfluss auf der Insel gewinnen, und plant nach Angaben Trumps eine Ausweitung der US-Präsenz. Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßte die Einigung als Beitrag zur transatlantischen Sicherheit.

Für die Finanzmärkte bleibt die Lage hochriskant. Eine dauerhafte Behinderung des Schiffsverkehrs könnte Öl- und Gaspreise deutlich erhöhen, Lieferketten belasten und den Inflationsdruck verstärken. Die im Umfeld kursierenden Berichte über mögliche Angriffe auf saudische Energieinfrastruktur sowie Warnungen vor einer weltweiten Rezession sind derzeit teilweise unbestätigt. Ein Einbruch der Konjunktur oder eine Korrektur hoch bewerteter Technologiewerte, einschließlich einer möglichen KI-Blase, wäre vor allem dann wahrscheinlicher, wenn Energiepreise, geopolitische Unsicherheit und Finanzierungskosten gleichzeitig steigen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 103,2USD auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.