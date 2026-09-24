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    Heidelberg Materials kauft Aktien zurück – UBS bleibt optimistisch

    Heidelberg Materials kauft Aktien zurück – UBS bleibt optimistisch
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    **Heidelberg Materials kauft eigene Aktien zurück – UBS bleibt optimistisch**

    Heidelberg Materials hat im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms in der Woche vom 14. bis 18. September 2026 insgesamt 329.452 eigene Aktien erworben. Wie der Baustoffkonzern am 21. September über den Meldedienst EQS mitteilte, wurden die Transaktionen ausschließlich über den Handelsplatz Xetra abgewickelt. Das Unternehmen investierte dafür insgesamt rund 49,03 Millionen Euro. Der täglich gewichtete Durchschnittskurs über den gesamten Zeitraum lag bei 148,8260 Euro je Aktie.

    Den Auftakt bildete am 14. September der Rückkauf von 103.452 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 150,7194 Euro. Das Transaktionsvolumen belief sich an diesem Tag auf rund 15,59 Millionen Euro. Am 15. September erwarb Heidelberg Materials weitere 75.000 Aktien zu durchschnittlich 149,6426 Euro und einem Gesamtwert von 11,22 Millionen Euro.

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    Am 16. September wurden 36.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 149,6529 Euro zurückgekauft. Das Volumen betrug gut 5,39 Millionen Euro. Einen Tag später kaufte der Konzern 50.000 eigene Anteilsscheine zu durchschnittlich 148,2640 Euro für rund 7,41 Millionen Euro. Den Abschluss der Wochenserie bildeten am 18. September 65.000 Aktien. Der durchschnittliche Kaufkurs lag bei 144,8444 Euro, das Volumen bei etwa 9,41 Millionen Euro.

    Die Rückkäufe erfolgten damit im Wochenverlauf zu tendenziell sinkenden Kursen. Die Mitteilung enthält jedoch keine Angaben dazu, welcher Gesamtumfang des Programms bereits erreicht wurde oder wie viele Aktien noch erworben werden sollen. Aktienrückkäufe können unter anderem dazu dienen, überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückzugeben, den Gewinn je Aktie zu erhöhen oder eigene Aktien für spätere Vergütungs- und Beteiligungsprogramme zu verwenden.

    Unterstützung für die Aktie kommt trotz eines reduzierten Kursziels von der Schweizer Großbank UBS. Analyst Julian Radlinger senkte das Ziel für Heidelberg Materials von 260 auf 230 Euro, bestätigte jedoch die Einstufung „Buy“. Zur Begründung verwies er auf den Kursdruck der vergangenen Monate, der die gesamte Branche der schweren Baustoffe erfasst habe. Ausschlaggebend sei eine schwächere Einschätzung der Zementnachfrage in den USA.

    Radlinger sieht Heidelberg Materials in diesem Markt dennoch weiterhin gut positioniert. Die Kombination aus dem laufenden Rückkaufprogramm und der unveränderten Kaufempfehlung signalisiert, dass der Konzern trotz kurzfristiger Branchensorgen und eines vorsichtigeren Kursziels auf langfristiges Potenzial setzt. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürfte insbesondere sein, ob sich die Nachfrage in den USA stabilisiert und die Ertragskraft des Unternehmens den Erwartungen entspricht.



    Heidelberg Materials

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    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 145,1EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.




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