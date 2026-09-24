🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics
    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    LPKF vor Millionenauftrag aus Asien – Aktie springt 18 Prozent

    **LPKF vor Großauftrag aus asiatischer Halbleiterindustrie**

    Die Aktien des Laserspezialisten LPKF haben am 23. September 2026 deutlich zugelegt. In der Spitze stiegen die im SDax notierten Papiere auf 17,20 Euro und damit auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Zuletzt lag der Kurs bei 16,95 Euro, ein Plus von rund 18,5 Prozent. Auslöser war die Aussicht auf einen Großauftrag eines führenden asiatischen Herstellers für Advanced Semiconductor Packaging.

    LPKF teilte mit, eine Absichtserklärung zum Kauf von NEXAR-LIDE-Glasbearbeitungssystemen erhalten zu haben. Das geplante Auftragsvolumen liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die verbindliche Bestellung werde in Kürze erwartet. Der asiatische Kunde wolle die Anlagen beim Produktionshochlauf einer Fertigung für Glassubstrate einsetzen, die für leistungsfähige Advanced-Packaging-Anwendungen bestimmt sind.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Die Vereinbarung ist für LPKF strategisch bedeutsam. Der Kunde betreibt bereits ein System des Garbsener Unternehmens und hat dessen LIDE-Technologie vollständig qualifiziert. LIDE steht für „Laser Induced Deep Etching“ und ermöglicht die präzise Bearbeitung von Glas. Mit der Auswahl der NEXAR-Systeme wird LPKF nach eigener Einschätzung als wichtiger Ausrüster innerhalb einer entstehenden Lieferkette für glasbasiertes Advanced Packaging bestätigt.

    „Wir gehen davon aus, dass diesem Projekt weitere Aufträge folgen werden“, sagte Vorstandschef Klaus Fiedler. LPKF wolle sich damit dauerhaft in der globalen Lieferkette für Glaslösungen etablieren. Anleger setzen bereits seit längerer Zeit auf größere Serienaufträge aus der Halbleiterindustrie. Der aktuelle Letter of Intent gilt daher als wichtiger Beleg für die Marktakzeptanz der Technologie, ist allerdings noch keine endgültige Bestellung.

    Vom erwarteten Auftrag profitiert LPKF vom anhaltenden Boom bei künstlicher Intelligenz und High-Performance-Computing. Herkömmliche Chipsubstrate stoßen angesichts steigender Rechen- und Datenanforderungen zunehmend an Grenzen. In KI-Rechenzentren reicht zudem die Übertragungskapazität von Kupferverbindungen teilweise nicht mehr aus. Optische Datenübertragung gewinnt deshalb an Bedeutung – und Glas wird zu einem wichtigen Bestandteil moderner Chipverpackungen, bei denen mehrere Halbleiter miteinander verbunden werden.

    LPKF schätzt den adressierbaren Markt für seine Glasbearbeitungslösungen bis 2030 auf rund 1,7 Milliarden Euro. Wegen der erwarteten Expansion prüft das Unternehmen eine Stärkung seiner globalen Präsenz und seiner operativen Kapazitäten. Dabei werden auch Finanzierungsalternativen einschließlich einer möglichen Kapitalerhöhung untersucht. Die seit Mitte September von 11,50 Euro gestartete Kurserholung hat sich mit dem Kurssprung deutlich beschleunigt.



    LPKF Laser & Electronics

    -4,08 %
    +33,06 %
    +21,51 %
    -40,07 %
    +125,04 %
    +127,43 %
    -19,60 %
    +68,05 %
    +33,03 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
    LPKF Laser & Electronics direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 16,03EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LPKF vor Millionenauftrag aus Asien – Aktie springt 18 Prozent **LPKF vor Großauftrag aus asiatischer Halbleiterindustrie** Die Aktien des Laserspezialisten LPKF haben am 23. September 2026 deutlich zugelegt. In der Spitze stiegen die im SDax notierten Papiere auf 17,20 Euro und damit auf den höchsten Stand …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     