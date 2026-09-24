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    Circus SE startet in den VAE – und rückt bei Investoren in den Fokus

    **Circus SE baut Präsenz im Golf aus und wirbt um Investoren**

    Die Circus SE hat den kommerziellen Betrieb ihrer autonomen Lebensmittelrobotik in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen. Abu Dhabi bildet den Auftakt, Dubai soll als nächster Standort folgen. Für das Münchner Unternehmen ist der Markteintritt der erste außerhalb Europas und zugleich ein strategischer Schritt beim Aufbau einer regionalen Infrastruktur für KI-gestützte Lebensmittelproduktion.

    Als Launch-Partner fungiert Royal Prestige Food Contracts, ein etablierter Catering-Anbieter in den VAE. Das Unternehmen produziert nach eigenen Angaben jährlich mehr als drei Millionen Mahlzeiten, unter anderem für die Streitkräfte, den Königspalast, Ministerien, den Ölkonzern ADNOC und den Roten Halbmond. Die Roboter von Circus sollen vollständig mit lokal beschafften Komponenten betrieben werden. Auch die sogenannten Circus Pods sollen perspektivisch in der Region gefertigt werden. Damit will Circus Lieferketten und Betrieb von Beginn an lokal verankern.

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    Der kommerzielle Start folgt auf die regulatorische Zulassung im Rahmen des Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) des Ministeriums für Industrie und fortschrittliche Technologie. Circus bezeichnet sich damit als erstes Unternehmen aus dem Bereich Food Robotics, das in der Region eine vollständige regulatorische Zertifizierung erhalten habe. Am 6. Oktober ist in Abu Dhabi ein Presse- und Launch-Event zum regionalen Start des Robotersystems CA-1 geplant.

    Vorstandschef und Gründer Nikolas Bullwinkel sieht in den VAE erhebliches Wachstumspotenzial. Das Land entwickle zentrale Voraussetzungen für eine KI-basierte Wirtschaft und zeige eine hohe Bereitschaft, neue Technologien einzusetzen. Royal-Prestige-Chef Abdallah Youssef erwartet von der Kooperation eine autonome Lebensmittelproduktion, die Kunden im gesamten Land rund um die Uhr und bei gleichbleibender Qualität versorgen könne.

    Parallel intensiviert Circus seine Kommunikation mit dem Kapitalmarkt. Bullwinkel wird im Herbst als Redner bei der Bank of America Transforming World Conference am 10. November sowie beim Goldman Sachshs AI Symposium am 25. November in London auftreten. Darüber hinaus sind Unternehmenspräsentationen beim Eigenkapitalforum der Deutschen Börse, der Münchner Kapitalmarkt Konferenz und der Baader Investment Conference vorgesehen.

    Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Industrialisierung sogenannter Physical AI, die Skalierung autonomer Robotik, der Ausbau globaler Lieferketten und der Ausbau der Softwareplattform. Circus will zudem über die Expansion nach Großbritannien und in die VAE, die Entwicklung seines Robotik-Ökosystems sowie Anwendungen im Verteidigungssektor informieren. Das Unternehmen positioniert sich als Dual-Use-Technologieanbieter für zivile und militärische Einsatzfelder. unerquicklich



    Circus

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    Die Circus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 1,914EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.




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