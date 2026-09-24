Goldpreis unter Druck: Das neue Marktregime zwingt Anleger zum Umdenken

Im Mittelpunkt der Marktbeobachtung stehen die zuletzt wieder gestiegenen Ölpreise. Sie nähren die Sorge, dass der Inflationsdruck länger erhöht bleiben könnte. Zugleich signalisierten Vertreter der Federal Reserve, dass weitere Zinsschritte nicht ausgeschlossen sind. Richmond-Fed-Präsident Tom Barkin verwies auf einen möglicherweise langwierigen Rückgang der Inflation. Die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, sprach sich für ein etwas restriktiveres Zinsniveau aus, um eine dauerhafte Rückkehr der Teuerung zum Zielwert zu gewährleisten.

Der Goldpreis ist am Mittwoch deutlich gefallen. Eine Feinunze wurde am Nachmittag in London mit rund 4.281 US-Dollar gehandelt – etwa 79 Dollar oder knapp zwei Prozent weniger als am Vortag. Ausschlaggebend war die wachsende Erwartung, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik weiter straffen könnte.

**Goldpreis unter Druck – Anleger müssen sich auf neues Marktregime einstellen**

Die Zinsspekulation stärkte den US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen. Da Gold weltweit überwiegend in Dollar gehandelt wird, verteuert ein stärkerer Dollar das Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollarraums und belastet damit die Nachfrage. Zusätzlich sorgten überraschend gute US-Konjunkturdaten für Rückenwind für die amerikanische Währung. Im September verbesserte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in Industrie und Dienstleistungssektor stärker als erwartet.

Für Anleger beschreibt Fondsanalyst Ali Masarwah zugleich einen grundlegenden Wandel an den Kapitalmärkten. Die Phase zwischen der Finanzkrise und der Corona-Pandemie sei von extrem niedrigen Zinsen, billiger Energie, global verfügbaren Arbeitskräften und niedriger Inflation geprägt gewesen. Diese Bedingungen seien vorbei. Kapital habe wieder einen Preis, weshalb Bewertungen, Bilanzqualität und Refinanzierungsrisiken stärker ins Gewicht fielen. Anleihen böten zwar wieder laufende Erträge, seien aber nicht mehr automatisch ein verlässlicher Schutz bei fallenden Aktienkursen.

Inflationsrisiken, geopolitische Spannungen, staatliche Eingriffe und der zunehmende Kapitalbedarf für Rechenzentren, Stromnetze und Industrieanlagen erforderten eine breitere Diversifikation. Neben Aktien und Anleihen könnten kurze Laufzeiten, inflationsgeschützte Papiere, Infrastruktur, Rohstoffe, Liquidität und Gold eine Rolle spielen. Zugleich warnt Masarwah vor einer zu starken Konzentration globaler Indizes auf US-Technologieaktien. Der MSCI World bestehe zu rund 70 Prozent aus US-Titeln.

Unterdessen kündigten GBC und Apaton Finance für den 7. Oktober das 20. International Investment Forum an. Bei der kostenlosen Online-Konferenz präsentieren sich Unternehmen aus Deutschland, Großbritannien und Kanada; Investoren können im Anschluss direkt Fragen an das Management richten.

Im Hotelgeschäft erweitert Treehouse Hotels sein Haus in Manchester um Dachrestaurants, Bars, neun Premium-Suiten, Padel-Plätze und Wellnessangebote. Damit soll sich das Hotel stärker als urbaner Treffpunkt und Veranstaltungsort positionieren.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 4.283USD auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

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