Bilfinger nach Gewinnwarnung unter Druck: Analysten senken Kursziele

Die UBS kappte ihr Kursziel ebenfalls deutlich – von 102 auf 72 Euro. Anders als Berenberg beließ sie die Aktie jedoch auf „Buy“. Analyst Olivier Calvet verwies auf die zweite Gewinnwarnung im laufenden Jahr, die Zweifel an der Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs aufwerfe. Entscheidend für die kommenden zwölf Monate sei eine Erholung der Margen in Deutschland.

Die Bilfinger-Aktie steht nach der zweiten Gewinnwarnung für 2026 unter erheblichem Druck. Mehrere Banken haben ihre Kursziele deutlich reduziert, bewerten den Industriedienstleister jedoch unterschiedlich. Berenberg senkte das Ziel von 92,50 auf 63 Euro und bestätigte die Einstufung „Hold“. Nach Einschätzung von Analyst Andreas Wolf ist vor allem die Zurückhaltung der Kunden für die reduzierten Jahresziele verantwortlich. Die langfristigen, bis 2030 bestätigten Ziele hält er vor dem aktuellen Hintergrund für ausgesprochen ambitioniert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bilfinger erwartet für 2026 nun einen Umsatz zwischen 5,3 und 5,7 Milliarden Euro. Die ausgewiesene EBITA-Marge soll lediglich 3,2 bis 3,6 Prozent erreichen. Beim Free Cashflow rechnet das Unternehmen mit 180 bis 220 Millionen Euro. Darin enthalten sind rund 75 Millionen Euro einmalige Kosten für das Effizienzprogramm „Agile“. Bereinigt um diese Belastung ergibt sich eine operative Marge von 4,6 bis 5,0 Prozent.

Die Zahlen zeigen, dass weniger der Umsatz als vielmehr die Profitabilität zum Problem geworden ist. Als Ursachen nennt Bilfinger verschobene Kundeninvestitionen, Unterauslastung in Hochlohnländern, einen ungünstigeren Produktmix sowie ausbleibende Abrufe komplexer und höherpreisiger Dienstleistungen. Damit fehlt ausgerechnet margenstarkes Geschäft, während die Personalkosten weitgehend weiterlaufen. Das Geschäftsmodell reagiert entsprechend empfindlich auf Projektverschiebungen.

Mit „Agile“ will Bilfinger bis zu 1.500 Stellen abbauen, Ressourcen bündeln und die Organisation flexibler aufstellen. Ab 2028 sollen dadurch jährlich 75 Millionen Euro eingespart werden. Das Programm könnte die Ertragskraft deutlich stärken, birgt kurzfristig aber zusätzliche Umsetzungskosten und soziale sowie operative Risiken.

Unter Anlegern wird die Aktie nach dem Kursrückgang auf etwa 60 Euro teilweise bereits als günstig bewertet. Bei rund 37 Millionen Aktien ergibt sich eine Marktkapitalisierung von gut zwei Milliarden Euro. Ausgehend vom mittleren Free-Cashflow-Ziel entspricht dies einer Rendite von etwa neun Prozent. Diese Betrachtung setzt jedoch voraus, dass sich die Nachfrage normalisiert und die Einsparungen tatsächlich realisiert werden.

Bilfinger verfügt weiterhin über einen hohen Auftragsbestand und solide langfristige Perspektiven, insbesondere im Energiegeschäft. Die zentrale Frage bleibt jedoch, ob die aktuelle Margenschwäche vorübergehend ist – oder strukturelle Defizite bei Kostenflexibilität und Management offenlegt.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 56,70EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

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