Richter hebt Trumps Ausschluss von US-Medien vorerst auf
Für Sie zusammengefasst
- Gericht kippt Ausschluss von CNN und MS NOW
- Auch Politico erhält wieder Zugang zum Weißen Haus
- Bundesrichter setzt Trumps Medienausschluss aus
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung muss den Journalisten der Sender CNN, MS NOW sowie des Nachrichtenportals "Politico" vorerst wieder Zugang zum Weißen Haus gewähren. Ein Bundesrichter kippte den von US-Präsident Donald Trump verfügten Ausschluss der drei Medien./jcf/DP/stk
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